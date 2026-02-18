الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس، في برقياته، لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أن صدق تهانيه وأطيب تمنياته بحلول الشهر الكريم، راجيا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وأن يدعم الجهود المشركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار بين شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الكريم هذا نصها: الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج ..يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم الذي نستقي منه القيم السامية للتراحم والتعاون والتكافل داعيًا الله " تعالى " أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات..أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار .. وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم.

وقد تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التقدم والرقي والازدهار