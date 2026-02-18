في رمضان.. القنصلية الروسية بالغردقة تطالب مواطنيها بتجنب الشرب والتدخين في الأماكن العامة

طالبت القنصلية الروسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مواطنيها من المقيمين والزائرين، بالالتزام بعدد من التعليمات والإرشادات احترامًا للتقاليد المصرية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص القنصلية على توعية مواطنيها بقواعد السلوك العامة داخل المجتمع المصري خلال الشهر الكريم.

ونصحت القنصلية الروسية مواطنيها بالامتناع عن تناول الطعام أو الشرب أو التدخين في الأماكن العامة خلال ساعات النهار، إلى جانب تجنب ارتداء الملابس الاستفزازية، والابتعاد عن تشغيل الموسيقى الصاخبة، خاصة بالقرب من المساجد والمناطق السكنية.

كما دعت القنصلية إلى توخي الحذر أثناء القيادة، في ظل الزحام المروري الذي تشهده الطرق خلال ساعات النهار في شهر رمضان.

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، وتبين أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.