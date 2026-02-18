الوزير للعاملين بهيئة السكك الحديدية: على الجميع خدمة الركاب ولا مكان لأي مقصر أو متخاذل | صور

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل يرافقه المهندس/ وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي ، والمهندس/ محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة جولة تفقدية هامة وموسعة في عدد من ورش الصيانة الرئيسية التابعة لهيئة السكك الحديدية ، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز اليومي لاسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ركاب بمختلف أنواعها .

بدأت الجولة بتفقد الوزير لورش ابوغاطس المتخصصة في أعمال الصيانة اليومية والدورية والعمرات الخفيفة للعربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، حيث تم تفقد الورش التخصصية كورشة الرفع والإصلاح واللحام وورشة العربات الروسي ولحام البواجي وإجراءات الصيانة ، كما تفقد الوزير عدد قطار روسي درجة ثالثة مكيف وقطار درجة ثالثة تهوية دينامكية بعد الإنتهاء من اعمال التجهيز اليومي لهما بالورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال التجهيز والاستعداد لعدد (44) قطار روسي للعمل يومياً ، وعدد (3) قطارات مختلط مكون من اجمالي عدد (9) عربات اسباني درجة ثانية مكيقة و (15) عربة تحيا مصر ، كما تم تفقد ورشة الديزل التي تختص بصيانة وتجهيز الجرارات الواردة والمستعدة للتحرك بمعدل تجهيز (2800) جرار شهرياً .

زيارة الورش الرئيسية للسكك الحديدية

بعدها توجه الفريق مهندس/ كامل الوزير لزيارة الورش الرئيسية للسكك الحديدية بالفرز والتي تضم عدد من الورش التخصصية حيث تابع الوزير اعمال الصيانه بورش الجرارات والتي يتم بها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بأنواعها المختلفة والتجهيز اليومي للجرارات، بمعدل استعداد يومى لـ (30) جرار وصيانة دورية لـ (250) جرار شهرياً ، ثم زيارة ورش قطارات التالجو والتي تختص بصيانة وتجهيز وحدات التالجو المتحركة بالخطين القبلي والبحري بالإضافة الى زيارة ورشة الاستعداد بقطارات الـ VIP وقطارات الأسباني والروسى المكيفة بمعدل (720) قطاراً شهرياً ، كما تم تفقد ورشة عمرات وصيانة عربات القوى والتي تديرها شركة انتربلاس في إطار تعظيم التعاون مع القطاع الخاص والتي تقوم بالإستعداد والتجهيز لعدد (116) عربة باور يومياً ، وكذلك ورش صيانة قطارات تالجو متفقداً مواقع العمل بمشروع إمتداد الورشة المخصصة لقطارات النوم الجديدة (7 قطارات نوم جديدة) والتي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ودعم قطاع السياحة في مصر .

وأكد وزير النقل أن منظومة التأمين الفني تمثل خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة ملايين المواطنين من مستخدمي هذا المرفق الحيوي ، مشدداً علي عدم التهاون في تطبيق اجراءات الصيانة وضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد التام من سلامة حالتها الفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم اعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب ، مشيرًا إلى اهمية تكثيف الصيانة الوقائية والفحص المبكر قبل حدوث أي أعطال، كما تفقد الوزير مطبخ ومغسلة شركة أبيلا المسئولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم للإطمئنان على مستوى الخدمات والنظافة للخدمات التي تقدمها الشركة ، مؤكدًا على أن التعاون مع شركة أبيلا يأتي في اطار خطة وزارة النقل لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص .

وفي ختام جولته التفقدية عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءاً موسعاً مع عدد من العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل المختلفة ، وفي بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لهم ولكافة العاملين بالهيئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك مشيراً الى أن هذا الزيارة وهذا اللقاء يأتيان في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذه المنظومة تعتمد على 7 محاور تشمل تطوير الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية ،وتطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، وتطوير التامين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتطوير الهيكل المالي.

لافتاً إلى أنه وفي إطار الحرص على لقاء العاملين بالهيئة بشكل دوري ومستمر بإعتبارهم من أهم عوامل نجاح المنظومة ، ومشيراً إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي على أحدث انواع التكنولوجيا ، و وضع معايير ومنهجية جديدة ودقيقة لإنتقاء العنصر البشري المقرر إنضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الإختبار والتأهيل والتدريب وفقاً لأعلى المعايير، مع الاهتمام بإستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين ،وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين .

مضيفا أن على الجميع أن يتسابق لخدمة جمهور الركاب، وأنه لا مكان لأي مقصر أو متخاذل في أداء مهام الوظيفة المكلف بها و استمرار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين، مؤكداً على أن الفترة القادمة ستشهد إستمرار زيارة كافة ورش السكك الحديدية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير (33) ورشة (تم الانتهاء من تطويرها) ،وإنشاء عدد (11) ورشة جديدة تم الإنتهاء من عدد (8) منها وجاري الإنتهاء من عدد (3) ورش ، مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة موارد الهيئة والإستغلال الأمثل لكافة ممتلكات الهيئة ومنها خردة السكك الحديدية والتي يجب التعامل بشأنها بشكل مثالي يدر عوائد مالية للهيئة ،وكذلك المحافظة على مواعيد القطارات ونظافتها ونظافة المحطات لإستمرار تقديم خدمات مميزة للمواطنين تعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة حاليا. .