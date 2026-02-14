قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير النقل من ميناء دمياط: انطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة الحاويات "تحيا مصر "

كامل الوزير
كامل الوزير
زينب الزغبي

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل إنطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة حاويات " تحيا مصر 1" بميناء دمياط باستقبال سفينة الحاويات العملاقة ESSEN EXPRESS التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا والتي يبلغ طولها 366.5 م ، و بعرض 48 م ، وغاطس حوالى 15.5 م و تصل طاقتها الإستيعابية حوالي 13177 ( TEU ) والتي  تصل حمولتها الإجمالية حوالي 143262 طن وذلك بحضور  الدكتور  أيمن الشهابي محافظ دمياط ،والنائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات، و السادة اعضاء لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب ، و  نواب مجلسي النواب و الشيوخ بمحافظة دمياط ، و اللواء بحرى دكتور  نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري ، و السادة رؤساء قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ البحرية ، و قيادات هيئة ميناء دمياط ، توم إيكلمان .. الرئيس التنفيذي لمجموعة يوروجيت وخوان بابلو ريتشاردز .. مدير منطقة جنوب أوروبا و قيادات تحالف التشغيل العالمي شركة Damietta Alliance لمحطات الحاويات و الذي يضم كبرى الشركات الدولية الرائدة في تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية ( يوروجيت الألمانية، كونتشيب الإيطالية، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ) إلى جانب حضور عدد من الملحقين التجاريين لعدد من الدول الأوروبية لدى مصر، وممثلي كبري الخطوط الملاحية العالمية ، وقيادات وزارة النقل والمجتمع الملاحى .

وتفقد الوزير والوفد المرافق محطة " تحيا مصر 1 "، وتم مشاهدة  آلية عملها في إدارة وتشغيل أوناش الرصيف التي تبلغ عدد 12 ونش رصيف عملاق (STS) ، تُعد من أحدث أوناش الأرصفة العملاقة على مستوى العالم من إنتاج شركة HHMC الصينية، و القادرة على التعامل مع سفن الحاويات العملاقة ذات الحمولات الكبيرة ،  حيث تتميز بقدرات رفع تصل إلى 75 طنًا، وإرتفاع تشغيلي يبلغ 57.5 مترًا من سطح الرصيف، مع طول ذراع خارجي يصل إلى 72 مترًا  كما تم تزويد هذه الأوناش بأحدث أنظمة السلامة والحساسات والكاميرات، فضلًا عن تكاملها الكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، بما يسمح بمتابعة العمليات لحظيًا وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والدقة. بما يسهم في تسريع معدلات الشحن والتفريغ ورفع كفاءة دورة تداول الحاويات داخل المحطة الي جانب عدد 40 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG) تعمل بأنظمة ذكية متطورة لتحديد مواقع الحاويات ورصّها بدقة عالية داخل ساحات التخزين.

وتُعد محطة الحاويات « تحيا مصر 1» أحد أهم المشروعات القومية الكبرى المنفذة داخل ميناء دمياط ، حيث يبلغ إجمالي أطوال أرصفتها نحو 1970 مترًا وبأعماق تصل إلى 18 مترًا، مع ساحة خلفية تقارب 922 ألف متر مربع، وطاقة تداول سنوية تصل إلى نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للميناء ويرفع كفاءته التشغيلية وقدرته على إستقبال سفن الحاويات العملاقة.

كما تم استكمال وصول 40 ونش ساحة كهربائي (RTG) مخصص لخدمة تداول الحاويات بساحات المحطة، والتي تُعد من أحدث الأوناش الصديقة للبيئة، في إطار توجه وزارة النقل لاستخدام معدات وأساليب تشغيل مستدامة تسهم في خفض الإنبعاثات الكربونية، إتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.  

وأكد الوزير خلال فعاليات الإفتتاح أن اليوم  يوم  هام لقطاع النقل البحري المصري حيث يعد التشغيل التجريبي التجاري للمحطة حدث استراتيجي هام يجسد جهود التطوير والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة النقل لتعظيم الإستفادة من الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز محورية للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت كما يمثل تتويجًا لمسار متكامل من التخطيط والتنفيذ ، بإستكمال التجهيزات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدء التشغيل التجاري، و وصول معدات المحطة بالكامل، بما يضمن تقديم خدمات مينائية وفق أعلى المعايير الدولية، ويؤكد الجاهزية الكاملة للمحطة لتقديم خدماتها داخل ميناء دمياط.

مضيفاً ان بدء التشغيل التجريبي التجاري لمحطة « تحيا مصر 1» يمثل خطوة محورية ضمن خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط وتعظيم دوره في خدمة حركة التجارة الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ موقعه كميناء محوري على البحر المتوسط. بالإضافة الى  تزامنه مع استقبال سفينة الحاويات ESSEN EXPRESS ، بما يعكس دخول المحطة مرحلة التشغيل الفعلي المنتظم وبدء تقديم خدماتها التجارية على أرض الواقع، وذلك  في إطار شراكة دولية ناجحة تجمع بين الدولة المصرية وتحالف عالمي يمتلك خبرات تشغيلية ممتدة في كبرى موانئ العالم كما يعكس حضور عدد من الملحقين التجاريين الأوروبيين وممثلي الخطوط الملاحية الكبرى حجم الاهتمام الدولي بالمشروع، والثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالموانئ المصرية، بالتزامن مع ما تشهده من طفرة غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والتطوير المؤسسي لافتا الى أن هذا المشروع يأتي تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات العالمية المشغلة للخطوط الملاحية للاستثمار داخل الموانئ المصرية، وكذلك في إطار تنفيذ الممر اللوجيستي التنموي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط).

دمياط محافظ دمياط كامل الوزير وزير النقل

