انطلاق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالصالة الرياضية برأس البر



بدأت ، اليوم ، فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالصالة الرياضية برأس البر في تمام الساعة التاسعة صباحاً

بحضور اللواء اشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة و الدكتور محمد اسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة.



وجاءت فعاليات المباريات اليوم وتستمر على مدار ٤ ايام و من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين المقبل، بحضور الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط و الدكتور محمد فوزي مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة دمياط

ويشارك فيها ٦٠ نادي

يمثلوا ١٧ فرع من فروع اتحاد تنس الطاولة بالاتحاد، بمشاركة ٤٠٠ فرد ما بين لاعبين واداريين و مدربين وحكام.

ويقوم بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الفنية والتنظيمية المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ هشام حشيش.

وتقام هذا البطولة تخليداً لذكري المرحوم الدكتور اسامة حجازي الرئيس التاريخي لمنطقة دمياط لتنس الطاولة.