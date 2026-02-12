قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمياط تحصد المركز الثاني في محور الذكاء الاصطناعي والهندسي

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

شاركت جامعة دمياط في فعاليات الملتقى البيئي الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بجامعة طنطا تحت عنوان"الدمج بين الأكاديميا والصناعه وسوق العمل" ، خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية بإقليم الدلتا.

وضم وفد جامعة دمياط كلًّا من: الأستاذة الدكتورة أمنية عبد السلام البطراوي ، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور معتز النمر الأستاذ بكلية الزراعة ، والدكتور تامر زكريا ، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور محمود عبد الهادي ، بكلية الهندسة.

وتناول الملتقى عددًا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بقضايا الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، من بينها:
استدامة الطاقة والمشروعات الذكية
برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي
الإبداع المجتمعي والرقمي.

وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الأكاديمية والعلمية، حققت جامعة دمياط المركز الثاني في محور برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي، وذلك من خلال مشروع متميز بعنوان:
"تحلية المياه بطريقة الترطيب وإزالة الرطوبة المتكاملة مع إنتاج الهيدروجين باستخدام محلل كهربائي غشائي وإدارة المياه متعددة الاستخدامات".

وجاء المشروع باسم فريق Hydrowadj، وهو مشروع تخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة دمياط، تحت إشراف الدكتور محمود محمود عبد الهادي.
وضم الفريق الطلاب، محمد مسعد توفيق رجب، منة الله مدحت محمد زيان، مروان محمد عبد الفتاح العلمي
،  حمزة ياسر إبراهيم البيه
.


ويقدم المشروع نموذجاً هندسياً متكاملاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر، من خلال توظيف تقنيات التحلية الحرارية المعتمدة على نظام الترطيب وإزالة الرطوبة (HDH)، بالتكامل مع محلل كهربائي غشائي (Membrane Electrolyzer)، بما يحقق كفاءة عالية في الإنتاج.

ويعتمد النظام بالكامل على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للتشغيل، بما يسهم في تحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دمج برمجيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية، والتنبؤ بالأعطال، ودعم أنظمة الصيانة الوقائية، مما يعزز كفاءة الأداء ويطيل العمر التشغيلي للنظام.

ويسهم المشروع في:
تحقيق صفر بصمة كربونية (Zero Carbon Footprint) ، ودعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر ، وتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في مجالات الطاقة والمياه والابتكار التكنولوجي.

وعن هذا الإنجاز، أعرب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط، عن خالص تهنئته للطلاب المشاركين على جهودهم المتميزة وتفانيهم في إنجاز المشروع، مشيداً بإبداعهم وعملهم الجماعي الذي رفع اسم الجامعة عالياً في المحافل العلمية ، كما وجّه الشكر والتقدير لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم، وجميع القائمين على المشاركة في الملتقى، لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في هذا النجاح الباهر.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس ريادة جامعة دمياط في دعم الابتكار العلمي والبحث التطبيقي، وربط مخرجات التعليم الجامعي بقضايا المجتمع والبيئة.

دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط مسابقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد