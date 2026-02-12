جامعة دمياط تحصد المركز الثاني في محور الذكاء الاصطناعي والهندسي

شاركت جامعة دمياط في فعاليات الملتقى البيئي الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بجامعة طنطا تحت عنوان"الدمج بين الأكاديميا والصناعه وسوق العمل" ، خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية بإقليم الدلتا.

وضم وفد جامعة دمياط كلًّا من: الأستاذة الدكتورة أمنية عبد السلام البطراوي ، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور معتز النمر الأستاذ بكلية الزراعة ، والدكتور تامر زكريا ، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور محمود عبد الهادي ، بكلية الهندسة.

وتناول الملتقى عددًا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بقضايا الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، من بينها:

استدامة الطاقة والمشروعات الذكية

برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي

الإبداع المجتمعي والرقمي.

وفي إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الأكاديمية والعلمية، حققت جامعة دمياط المركز الثاني في محور برمجيات الذكاء الاصطناعي والهندسي، وذلك من خلال مشروع متميز بعنوان:

"تحلية المياه بطريقة الترطيب وإزالة الرطوبة المتكاملة مع إنتاج الهيدروجين باستخدام محلل كهربائي غشائي وإدارة المياه متعددة الاستخدامات".

وجاء المشروع باسم فريق Hydrowadj، وهو مشروع تخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة دمياط، تحت إشراف الدكتور محمود محمود عبد الهادي.

وضم الفريق الطلاب، محمد مسعد توفيق رجب، منة الله مدحت محمد زيان، مروان محمد عبد الفتاح العلمي

، حمزة ياسر إبراهيم البيه

.



ويقدم المشروع نموذجاً هندسياً متكاملاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر من مياه البحر، من خلال توظيف تقنيات التحلية الحرارية المعتمدة على نظام الترطيب وإزالة الرطوبة (HDH)، بالتكامل مع محلل كهربائي غشائي (Membrane Electrolyzer)، بما يحقق كفاءة عالية في الإنتاج.

ويعتمد النظام بالكامل على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للتشغيل، بما يسهم في تحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دمج برمجيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية، والتنبؤ بالأعطال، ودعم أنظمة الصيانة الوقائية، مما يعزز كفاءة الأداء ويطيل العمر التشغيلي للنظام.

ويسهم المشروع في:

تحقيق صفر بصمة كربونية (Zero Carbon Footprint) ، ودعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر ، وتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة في مجالات الطاقة والمياه والابتكار التكنولوجي.

وعن هذا الإنجاز، أعرب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط، عن خالص تهنئته للطلاب المشاركين على جهودهم المتميزة وتفانيهم في إنجاز المشروع، مشيداً بإبداعهم وعملهم الجماعي الذي رفع اسم الجامعة عالياً في المحافل العلمية ، كما وجّه الشكر والتقدير لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم، وجميع القائمين على المشاركة في الملتقى، لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في هذا النجاح الباهر.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يعكس ريادة جامعة دمياط في دعم الابتكار العلمي والبحث التطبيقي، وربط مخرجات التعليم الجامعي بقضايا المجتمع والبيئة.