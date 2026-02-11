بحضور أحمد كريمة | ندوة معاً لاستقبال شهر رمضان بوعي وفقه صحيح بدمياط

استضافت جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية وأحد علماء الأزهر الشريف ، وذلك لإلقاء الندوة الدينية التوعوية التي نظمتها الجامعة بعنوان «معاً لاستقبال شهر رمضان بوعي وفقه صحيح»، بقاعة فاروق شوشة بحرم الجامعة.

جاء تنظيم الندوة تحت إشراف وحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة واسعة من قيادات الجامعة ورموزها الأكاديمية ، حيث شهدت الندوة حضور كل من الأستاذ الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط الأسبق ونائب رئيس جامعة دمياط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله، القائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق، ونيافة الأنبا هشام بندلمون، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، إلى جانب السادة عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وحشد كبير من الطلاب.

وقدّم الندوة الأستاذ الدكتور محمد ماهر، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، فيما أدارت فعالياتها الأستاذة الدكتورة داليا المتبولي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون.

فيما وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب إبراهيم محسن.

وفي كلمته، وجّه الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة الشكر إلى رئيس الجامعة على دعمه المستمر لتنظيم مثل هذه الندوات التوعوية، مؤكدًا أهمية استفادة الطلاب من الموضوعات المطروحة، وضرورة التفاعل وطرح الأسئلة بما يسهم في تنمية الوعي الديني والفكري لديهم.

ومن جانبه، أكد نيافة الأنبا هشام بندلمون أن شهر رمضان يمثل قيمة إنسانية كبرى تجسد معاني المحبة والتسامح، مشيرًا إلى أن المصريين مسلمين ومسيحيين يجتمعون على قلب واحد في مثل هذه المناسبات، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، ومؤكدًا أن هذه الروح تعكس حقيقة المجتمع المصري.

كما رحّب الأستاذ الدكتور رمضان الطنطاوي بفضيلة الدكتور أحمد كريمة، مشيدًا بتنظيم الجامعة لهذه الندوة التي تمثل جرعة فكرية وثقافية مهمة تسهم في تنمية الوعي وبناء الفكر المستنير لدى الطلاب.

وفي كلمته، رحّب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي بفضيلة الدكتور أحمد كريمة وبالسادة الحضور، مؤكداً أن استضافة أحد علماء الأزهر الشريف تعكس حرص الجامعة على دعم الفكر المستنير وترسيخ قيم التسامح والانتماء، وبمشاركة نيافة الأنبا هشام، مؤكدًا أن ذلك يعكس صورة مصر الحقيقية القائمة على التآخي والتسامح متمنياً أن تسود أخلاق شهر رمضان الكريم طوال العام.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للجميع بقرب حلول الشهر المبارك، مؤكداً إلى أن مصر تنعم بالأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

وخلال محاضرته، هنّأ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة مصر بقرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع الصوم الكبير للأخوة المسيحيين، مؤكداً أن مصر بلد مبارك لمكانتها الدينية والتاريخية ، كما أشاد بأهل دمياط، مشيراً إلى انطباق حديث الرسول ﷺ: «من بات كالاً من عمل يده بات مغفوراً له» عليهم لما عُرفوا به من العمل والاجتهاد.

وتناول فضيلته فضائل شهر رمضان، ومن بينها نزول القرآن الكريم وفرض الصيام، مؤكداً أن الشهر الكريم مدرسة للأخلاق والوعي، داعياً الشباب إلى الإخلاص في النية، والالتزام بالقيم، والابتعاد عن الشائعات، وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وفي ختام الندوة، فتح فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد كريمة باب الحوار للرد على أسئلة الحضور، والتي تنوعت بين القضايا الدينية والسلوكية المعاصرة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وترسيخ الوعي السليم.

واختُتمت الفعاليات بقيام الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، بإهداء درع جامعة دمياط إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة، تقديراً لجهوده العلمية ودوره التنويري.