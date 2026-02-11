قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
محافظات

محافظ دمياط يناقش تطوير صناعة الأثاث

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لقاءًا اليوم مع مجلس أمناء ومستثمرى دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث استهل " المحافظ " اللقاء بتهنئة مجلس إدارة الجمعية ، معربًا عن خالص امنياته للمجلس بالتوفيق والسداد ، لخدمة المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المطروحة على الساحة حاليًا أبرزها قطاع الصناعة والذى يُعد من أهم محاور اهتمام الجمعية ، حيث استعرض الدكتور أسامة حفيلة عدد من الخطوات التى نفذتها الجمعية لوضع خطة محددة لتطوير صناعة الأثاث باعتباره القطاع الصناعى الأهم والاشهر بدمياط و زيادة معدلات الصادرات

وفى هذا الصعيد ،، أكد " المحافظ " أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بملف تطوير صناعة الأثاث،  والتى تُعد من أهم الصناعات الوطنية، وخاصةً مع وجود الأيدي العاملة الماهرة بهذا القطاع ،لافتًا إلى أن خطة التطوير تتواكب مع التطورات المتلاحقة التى طرأت بمجال الصناعة بعد دخول التكنولوجيا الحديثة ، و تزايد الطلب على القطع المودرن،  حيث لفت إلى أن ذلك يستلزم ، تأهيل الصناع إلى مواكبة تلك التطورات ، علاوة على أهمية تعزيز رؤى توطين الصناعات ، وتوفير الخامات المصنعة محلياً ،و تعزيز خطة التعليم المهنى والتكنولوجى بما يحقق إعداد كوادر مدربة و زيادة معدلات الإنتاج وتأهيل المنتجات الوطنية للمنافسة بالأسواق العالمية .

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " مع أعضاء الجمعية عدد من الأفكار لتعزيز تلك الاستراتيجية،  لتطوير الصناعات المحلية، جاء أبرزها إقامة معارض سنوية ودائمة تُبرز العلامة التجارية للصناعة الدمياطية ، وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذه الرؤى .

وعلى الجانب الآخر، أعرب رئيس الجمعية واعضائها،  عن تقديرهم البالغ  لجهود محافظ دمياط لتحقيق التنمية على أرض المحافظة وخدمة مواطنيها ، مؤكدين حرصهم على التعاون الدائم مع المحافظة

هذا ويشار إلى ان مجلس الإدارة مُشكل برئاسة الدكتور اسامه حفيله رئيس مجلس الإدارة، و نائبه المحاسب محمد يحيى قصير الديل ، واللواء عز الدين فؤاد الاتربي امين عام للجمعية والمحاسب سامح سمير دعدور. امين الصندوق وعضوية المهندس علاء الدين عبدالحليم ابو سمره و احمد سمير عرنسه عضو مجلس الإدارة والأستاذة حسين نصر عسل ، والمهندس عبدالرحمن عبدالرحمن السماحي ، كما تم تعيين المحاسب احمد احمد جاد مدير عام الجمعية والدكتور معتز حمدان بدر المستشار القانوني للجمعية.

دمياط محافظ دمياط مجلس الامناء أيمن الشهابي

