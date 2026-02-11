محافظ دمياط يناقش تطوير صناعة الأثاث

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لقاءًا اليوم مع مجلس أمناء ومستثمرى دمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث استهل " المحافظ " اللقاء بتهنئة مجلس إدارة الجمعية ، معربًا عن خالص امنياته للمجلس بالتوفيق والسداد ، لخدمة المحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المطروحة على الساحة حاليًا أبرزها قطاع الصناعة والذى يُعد من أهم محاور اهتمام الجمعية ، حيث استعرض الدكتور أسامة حفيلة عدد من الخطوات التى نفذتها الجمعية لوضع خطة محددة لتطوير صناعة الأثاث باعتباره القطاع الصناعى الأهم والاشهر بدمياط و زيادة معدلات الصادرات

وفى هذا الصعيد ،، أكد " المحافظ " أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بملف تطوير صناعة الأثاث، والتى تُعد من أهم الصناعات الوطنية، وخاصةً مع وجود الأيدي العاملة الماهرة بهذا القطاع ،لافتًا إلى أن خطة التطوير تتواكب مع التطورات المتلاحقة التى طرأت بمجال الصناعة بعد دخول التكنولوجيا الحديثة ، و تزايد الطلب على القطع المودرن، حيث لفت إلى أن ذلك يستلزم ، تأهيل الصناع إلى مواكبة تلك التطورات ، علاوة على أهمية تعزيز رؤى توطين الصناعات ، وتوفير الخامات المصنعة محلياً ،و تعزيز خطة التعليم المهنى والتكنولوجى بما يحقق إعداد كوادر مدربة و زيادة معدلات الإنتاج وتأهيل المنتجات الوطنية للمنافسة بالأسواق العالمية .

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " مع أعضاء الجمعية عدد من الأفكار لتعزيز تلك الاستراتيجية، لتطوير الصناعات المحلية، جاء أبرزها إقامة معارض سنوية ودائمة تُبرز العلامة التجارية للصناعة الدمياطية ، وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تكاتف الجهود لتنفيذ هذه الرؤى .

وعلى الجانب الآخر، أعرب رئيس الجمعية واعضائها، عن تقديرهم البالغ لجهود محافظ دمياط لتحقيق التنمية على أرض المحافظة وخدمة مواطنيها ، مؤكدين حرصهم على التعاون الدائم مع المحافظة

هذا ويشار إلى ان مجلس الإدارة مُشكل برئاسة الدكتور اسامه حفيله رئيس مجلس الإدارة، و نائبه المحاسب محمد يحيى قصير الديل ، واللواء عز الدين فؤاد الاتربي امين عام للجمعية والمحاسب سامح سمير دعدور. امين الصندوق وعضوية المهندس علاء الدين عبدالحليم ابو سمره و احمد سمير عرنسه عضو مجلس الإدارة والأستاذة حسين نصر عسل ، والمهندس عبدالرحمن عبدالرحمن السماحي ، كما تم تعيين المحاسب احمد احمد جاد مدير عام الجمعية والدكتور معتز حمدان بدر المستشار القانوني للجمعية.