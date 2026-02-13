حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حركة التنقلات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في إطار دعم منظومة العمل وتطوير الأداء الإداري والتعليمي بمختلف الإدارات.

وشملت الحركة تكليف عدد من القيادات الجديدة، حيث تم تعيين أحمد محمد عزت أحمد مديرًا عامًا للشؤون التنفيذية، خالد عبد العظيم دياب مديرًا عامًا لإدارة الواسطى التعليمية، والدكتورة نبيلة فتحي سيد مديرًا لإدارة ناصر التعليمية، والدكتور سعيد علي عبدالله خليدي مديرًا عامًا لإدارة بني سويف التعليمية، ناصر محمد أبو بكر مديرًا لإدارة إهناسيا التعليمية، والدكتور محمد محمد عاشور مديرًا لإدارة الفشن التعليمية، محمد عبد اللطيف محمد وكيلًا لإدارة الواسطى التعليمية، رباب محمد صلاح الدين وكيلًا لإدارة إهناسيا التعليمية، والدكتور محمد صالح عبد الله وكيلًا لإدارة ببا التعليمية، هالة محمد عبد الفتاح مديرًا لإدارة المدارس الرسمية لغات.

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن حركة التنقلات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات القيادية بما يسهم في تعزيز الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية، وتحقيق أهداف العملية التعليمية بالمحافظة.