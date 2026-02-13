قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
محافظات

حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حركة التنقلات التي أجرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في إطار دعم منظومة العمل وتطوير الأداء الإداري والتعليمي بمختلف الإدارات.

وشملت الحركة تكليف عدد من القيادات الجديدة، حيث تم تعيين  أحمد محمد عزت أحمد مديرًا عامًا للشؤون التنفيذية،  خالد عبد العظيم دياب مديرًا عامًا لإدارة الواسطى التعليمية، والدكتورة نبيلة فتحي سيد مديرًا لإدارة ناصر التعليمية، والدكتور سعيد علي عبدالله خليدي مديرًا عامًا لإدارة بني سويف التعليمية،  ناصر محمد أبو بكر مديرًا لإدارة إهناسيا التعليمية، والدكتور محمد محمد عاشور مديرًا لإدارة الفشن التعليمية،  محمد عبد اللطيف محمد وكيلًا لإدارة الواسطى التعليمية،  رباب محمد صلاح الدين  وكيلًا لإدارة إهناسيا التعليمية، والدكتور محمد صالح عبد الله وكيلًا لإدارة ببا التعليمية،  هالة محمد عبد الفتاح مديرًا لإدارة المدارس الرسمية لغات.

وأكدت  أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن حركة التنقلات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات القيادية بما يسهم في تعزيز الانضباط والارتقاء بمستوى الأداء داخل الإدارات التعليمية، وتحقيق أهداف العملية التعليمية بالمحافظة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

