إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

اصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كوبرى الديسا بنى عبيد- دكرنس بمحافظة الدقهلية.

و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى امام كوبرى. الديسا ببنى عبيد.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من ليليى محمود مصطفى 40 عاما مقيم بنى عبيد

كسر مضاعف بالساق اليسرى ؛محمد ابراهيم احمد محمد 45 عاما مقيم بنى عبيد

مصاب كسر بالفخذ الايمن و محمد احمد ابراهيم احمد 25 عاما مقيم بنى عبيد

كسر بالساق اليمنى

تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.