يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 ، وتنتمي ايونيك 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية .

وسائل الأمان بـ هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

زودت سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 110.3 كيلووات/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتنتج قوة 422 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 بها، Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها بلوتوث، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

سعر هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 400 ألف جنيه .