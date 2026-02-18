قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بسبب تشويه صورة المرأة العراقية.. منع مسلسل حمدية من العرضl تفاصيل

حمدية
حمدية
أحمد البهى

كشف محمود الربيعي عضو مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات بالعراق، عبر صفحته الرسمية علي موقع التغريدات العالمي إكس، عن منع عرض مسلسل حمدية. 

وقال الربيعي: استناداً الى الأمر (65) لسنة 2004 والمطالبات النيابية والشعبية الغاصبة والتزاما منا بإداء واجبنا في منع بث كل مايسيء للقيم النبيلة ويشوه صورة المرأة العراقية ويثير الفتنة ، ونتيجة اطلاعنا على الرواية التي اعد منها والفاصل الاعلاني المنشور  عن المسلسل المثير للجدل المراد بثه من قبل قناة (mbc عراق) السعودية . 

وتابع: قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات توجيه  الجهاز التنفيذي للهيئة بمنع بث المسلسل المثير للجدل والذي يحمل اسم  (حمدية) والمعد عن رواية بذات الإسم للمدعو ( قدوري الدوري).

 
‏كما وجه المجلس باتخاذ  الاجراءات القانونية الرادعة بحق المنصات التي تعمل داخل العراق وتقوم بنشر أي مادة فيها إساءة للعراق والعراقيين في ليالي شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة وسلام وأن يتقبل من الجميع صالح الاعمال .

العراق مسلسلات رمضان رمضان 2026 مسلسل حمدية حمدية

