اركب شيفروليه أفيو بـ 400 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2019

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2019، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2019 الخارجية

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

شيفروليه أفيو موديل 2019

محرك شيفروليه أفيو موديل 2019

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 129 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

شيفروليه أفيو موديل 2019

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2019 الداخلية

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية.

شيفروليه أفيو موديل 2019

سعر شيفروليه أفيو موديل 2019

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة.