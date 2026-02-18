الجامعة العربية والأردن يناقشان الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي المحتلة

التقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لـجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، كما تناولت المباحثات التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة نتيجة الحرب التدميرية الشاملة التي شهدها القطاع خلال العامين الأخيرين، وما خلّفته من آثار معيشية وإنسانية كارثية.

كما تطرقت المناقشات إلى الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية، بما في ذلك الخطوات والإجراءات الأخيرة الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، في تجسيد عملي لسياسات الضم والتوسع.

وأكد الجانبان أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي من شأنه أن يُفاقم حالة عدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.