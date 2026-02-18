استمرار استقبال الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة لغزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن المشهد على الأرض يتسم بتعدد الجوانب، في ظل استمرار الجهود الإنسانية المصرية لدعم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العالقين، حيث جرى تجهيز حافلات لنقلهم، وتحركوا في السادسة صباحًا إلى ساحة المعبر، وسط تسهيلات كاملة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري، الذي تولى متطوعوه إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي، مؤكدا أن العائدين عبّروا عن اشتياقهم للعودة إلى غزة، رغم مخاوفهم من الإجراءات والتفتيش على الجانب الآخر.

وأشار إلى أن المشهد المقابل يتمثل في الاستعدادات الجارية لاستقبال دفعات يومية من المصابين والجرحى القادمين من القطاع، حيث تتزايد أعداد المصابين بشكل مستمر، في ظل تدهور الأوضاع الصحية هناك، موضحا أن الحالات الوافدة متنوعة، بين إصابات مباشرة جراء العمليات العسكرية وأخرى لمرضى يعانون أمراضًا مزمنة، في ظل تدمير عدد من المستشفيات داخل القطاع، من بينها مستشفيات الأورام وأقسام أمراض الكلى، وتُشرف منظمة الصحة العالمية على آلية نقل المصابين، حيث يخضعون لفحص طبي أولي فور وصولهم، تمهيدًا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية.