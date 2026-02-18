قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

استمرار استقبال الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة لغزة

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن المشهد على الأرض يتسم بتعدد الجوانب، في ظل استمرار الجهود الإنسانية المصرية لدعم الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية حور محمد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العالقين، حيث جرى تجهيز حافلات لنقلهم، وتحركوا في السادسة صباحًا إلى ساحة المعبر، وسط تسهيلات كاملة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر المصري، الذي تولى متطوعوه إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي، مؤكدا أن العائدين عبّروا عن اشتياقهم للعودة إلى غزة، رغم مخاوفهم من الإجراءات والتفتيش على الجانب الآخر.

وأشار إلى أن المشهد المقابل يتمثل في الاستعدادات الجارية لاستقبال دفعات يومية من المصابين والجرحى القادمين من القطاع، حيث تتزايد أعداد المصابين بشكل مستمر، في ظل تدهور الأوضاع الصحية هناك، موضحا أن الحالات الوافدة متنوعة، بين إصابات مباشرة جراء العمليات العسكرية وأخرى لمرضى يعانون أمراضًا مزمنة، في ظل تدمير عدد من المستشفيات داخل القطاع، من بينها مستشفيات الأورام وأقسام أمراض الكلى، وتُشرف منظمة الصحة العالمية على آلية نقل المصابين، حيث يخضعون لفحص طبي أولي فور وصولهم، تمهيدًا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية.

فلسطين الفلسطينيين غزة معبر رفح قطاع غزة

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

