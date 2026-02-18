شيفروليه تراكس 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تراكس موديل 2026، وتنتمي تراكس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كورولا كروس، وهيونداي كونا، وكيا سول .

سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 الجديدة

مواصفات شيفروليه تراكس موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط حادة، وبها إضاءة LED نحيفة تمنحها مظهر هجومي، وبها قاعدة عجلات أطول توفر مساحة أرجل خلفية ممتازة للركاب، وبها شاشة تعمل باللمس ضخمة مقاس 28 بوصة، ونظام ترفيه متطور يدعم الاتصال اللاسلكي .

محرك شيفروليه تراكس موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه تراكس موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه تراكس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شيفروليه كشركة مستقلة وسرعان ما انضمت لجنرال موتورز عام 1918 بعد نجاح طرازاتها الأولى، وشهدت إطلاق سيارة رياضية شهيرة أطلق عليها اسم كورفيت عام 1953، ووصول إنتاجها إلى 50 مليون سيارة بحلول عام 1954.

وتميزت شيفروليه بطرح سيارات العضلات مثل كامارو عام 1967 وشيفيل، وتوسعت لتصبح علامة تجارية عالمية مبيعاتها بالملايين، مع تصنيعها في دول متعددة.

وفي القرن الواحد والعشرون ركزت على التكنولوجيا والأمان، وتوسعت في سيارات الكروس أوفر (تاهو، سوبربان) والكهربائية (بولت EV) .

وتعتبر شيفروليه اليوم واحدة من أضخم مصنعي السيارات عالمياً، حيث تقدم تشكيلة واسعة تشمل سيارات الركاب، والشاحنات مثل سيلفرادو، والسيارات الكهربائية.