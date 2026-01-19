4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

رصدت عدسات المصورين في شمال السويد النسخة الاختبارية الأولى من سيارة "BMW iX3 M" المنتظرة، وهي تخضع لاختبارات الطقس البارد القاسية.

وتعد هذه السيارة أول SUV كهربائية بالكامل تحمل شعار قسم "M" عالي الأداء، مما يمثل تحولًا جذريًّا في استراتيجية الشركة الألمانية.

وقد ظهرت النماذج الأولية مجهزة بعجلة قيادة رياضية خاصة بطرازات BMW M ومقاعد رياضية تحمل العلامة الشهيرة، مما يؤكد أننا أمام وحش كهربائي صُمم لتقديم تجربة قيادة استثنائية تمامًا.

منظومة الدفع: 4 محركات وقوة مرعبة

تكمن المفاجأة الكبرى في "قلب" هذه السيارة؛ حيث تشير التقارير إلى أن iX3 M ستعتمد على نظام دفع يتكون من 4 محركات كهربائية مستقلة.

يمنح هذا النظام المتطور المهندسين قدرة فائقة على التحكم في توزيع القوة بين العجلات بشكل فردي، مما يرفع سقف التوقعات للأداء الميكانيكي.

وتتحدث التسريبات عن قوة حصانية تتراوح بين 700 و800 حصان، وهو ما يضعها في منافسة مباشرة مع أقوى السيارات الرياضية الخارقة في العالم مطلع عام 2027.

عصر BMW الكهربائي في 2027

تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطط BMW لإطلاق سيارة "i3 M" السيدان، لتبدأ العلامة رسميًّا عصرها الكهربائي عالي الأداء في عام 2027.

وبينما ينشغل المنافسون في تطوير طرازات مثل ميتسوبيشي 2026 وغيرها، تركز BMW على دمج تقنيات السباقات في سيارات الدفع الرباعي الكهربائية لتلبية طموحات عشاق السرعة.

إن الجمع بين الدقة الألمانية والقوة الكهربائية الغاشمة يجعل من iX3 M واحدة من أكثر السيارات ترقبًا في العقد الحالي.