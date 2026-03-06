قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع

فريدة محمد

قال النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري، تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على حماية المواطن ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد متولي في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات، وأن القانون سيطبق بكل حزم على من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأشار متولي، إلى أن هذه الرسالة الحاسمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب موقفًا صارمًا يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تضع استقرار المجتمع وحماية الفئات البسيطة على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

ودعا متولي جميع التجار إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة، بما يضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المجتمع. 

