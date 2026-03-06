ما حكم إنشاء صورة متحركة للمتوفى بالذكاء الاصطناعي؟.. علي جمعة: يجوز بشرط

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال فتاة تسأل عن حكم إنشاء صورة متحركة للمتوفى بالذكاء الاصطناعي فهل هذا يعد حراما؟.

حكم إنشاء صورة متحركة للمتوفى بالذكاء الاصطناعي

وقال علي جمعة خلال تصريحات له، "ليس حراما إنشاء صورة للمتوفى بالذكاء الاصطناعي"، موضحا "الحرام إنك تفتري عليه وتركبي عليه صوت هو مقلوش وهذا يعتبر شهادة زور".

وفي سياق آخر، أجاب علي جمعة عن سؤال لفتاة تقول: "لو هماك شخص يقوم بتصوير الأفراح أو الصور فمن يأخد الذنب؟".

وأضاف الدكتور علي جمعة، "مصممة بردو إن في ذنب، دا مش حرام، إن قلقانة من حاجة متعملتش، ومتجيبش مصور وخلي الرجالة لوحدهم والنساء لوحدهم أنت حرة"، معلقا "اختلاف الأمة رحمة".

وأوضح علي جمعة أن صنع التمثال المعبود حرام، لأنه نوع من أنواع عملية القدح في قضية التوحيد والدعوة إلى الوثنية والمساعدة في طرق الشرك الذي رفضه كل الأديان.

هل التصوير حرام شرعا؟

وفي إطار الإجابة عن سؤال هل التصوير حرام شرعا ، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن التصوير الفوتوغرافي حلال شرعًا، لافتا إلى أنه يجوز العمل به لأنه لا ينطبق عليه معنى التصوير عند العرب.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم"، أن الحديث غير مقصود به التصوير الفوتوغرافي، وليس معنى التصوير الفوتوغرافي هو التصوير في الحديث.

حكم الرسم والتصوير

قالت دار الإفتاء المصرية أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا بشروطٍ.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ماحكم التصوير الفوتوغرافي ؟» أنه يجوز شريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات، وأن لا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات.

وتابعت إنه لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها.

حكم التصوير في الشرع

وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه عندما ظهر التصوير الفوتوغرافي، فكانت الصورة فى النصوص اللغوية تعني التمثال المعبود، فاعتبروا أن التصوير حرام، والمصورون أشد الناس عذابًا؛ لأنهم يساعدون على الشرك والوثنية التى نُريد القضاء عليها.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن محمد بخيت المطيعي مفتي الجمهورية الأسبق، ألف كتاب «الجواب الشافي فى التصوير الفوتوغرافي»، وأوضح خلاله أن التصوير عبارة عن احتباس ظل، وهو يشبه الوقوف أمام المرأة أو الظل الذي يظهر فى السير وهو جائز ولاشيء فيه.