علي جمعة: الصيام من الفجر للمغرب والسنة النبوية أساس التطبيق الشرعي

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصيام يبدأ من الفجر وينتهي بغروب الشمس، مشيرًا إلى أن أي قول بخلاف ذلك يخالف اللغة والنصوص الشرعية.

وقال علي جمعة، خلال تقديمه برنامج “أعرف دينك”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الخلاف الفقهي حول وقت صلاة العشاء بين الشافعية والحنفية، مشددًا على أن هذا الخلاف معتبر بين العلماء.

وشدد على أهمية السنة النبوية في التطبيق العملي للدين، محذرًا من الاستغناء عنها لما يترتب على ذلك من انحرافات فكرية، مؤكدًا أن للصيام ركنين أساسيين: النية والامتناع عن الطعام والشراب والشهوات.