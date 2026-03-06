قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 400 هدف عسكري إيراني في غرب إيران اليوم، في إطار موجة جديدة من الضربات الجوية في المنطقة.

ووفقًا للجيش، شملت الأهداف التي تم استهدافها اليوم في غرب إيران منصات إطلاق صواريخ باليستية ومستودعات تحتوي على طائرات مسيرة.

وتقدر القوات الجوية الإسرائيلية أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ باليستية، بعد أن أعلنت تدمير أكثر من 300 منصة منها حتى الآن في الحرب الحالية. وتؤكد القوات الجوية أنها تواصل "ملاحقة" منصات الإطلاق "لتقليل نطاق النيران الموجهة نحو إسرائيل قدر الإمكان".

كما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها نفذت غارة جوية على منظومة دفاع جوي متنقلة أثناء قيام جنود إيرانيين بنقلها من شاهرود - شرق طهران - إلى موقع آخر في إيران.

