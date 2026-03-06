قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 400 هدف عسكري إيراني في غرب إيران اليوم، في إطار موجة جديدة من الضربات الجوية في المنطقة.

ووفقًا للجيش، شملت الأهداف التي تم استهدافها اليوم في غرب إيران منصات إطلاق صواريخ باليستية ومستودعات تحتوي على طائرات مسيرة.

وتقدر القوات الجوية الإسرائيلية أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ باليستية، بعد أن أعلنت تدمير أكثر من 300 منصة منها حتى الآن في الحرب الحالية. وتؤكد القوات الجوية أنها تواصل "ملاحقة" منصات الإطلاق "لتقليل نطاق النيران الموجهة نحو إسرائيل قدر الإمكان".

كما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها نفذت غارة جوية على منظومة دفاع جوي متنقلة أثناء قيام جنود إيرانيين بنقلها من شاهرود - شرق طهران - إلى موقع آخر في إيران.