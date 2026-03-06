قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

فالنسيا يطوي صفحة ديانج ويعيد رسم خريطة التعاقدات قبل موسم 2027

ديانج
ديانج
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول مفاجئ داخل أروقة فالنسيا بشأن خطط التعاقدات خلال الفترة المقبلة، بعدما قررت الإدارة الرياضية للنادي إغلاق ملف التفاوض مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم النادي الأهلي، رغم التقدم الكبير الذي شهدته المفاوضات خلال الأشهر الماضية.

وكان ديانج يُعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النادي الإسباني لتدعيم مركز محور الارتكاز، في ظل الأداء القوي الذي قدمه اللاعب مع الأهلي في البطولات المحلية والقارية، إلا أن الإدارة فضّلت في النهاية التراجع عن الصفقة ضمن مراجعة شاملة لسياسة التعاقدات.

تغيير في الرؤية الفنية داخل النادي

ووفقًا لما أوردته شبكة شبكة كوبي الإسبانية، فإن إدارة فالنسيا حسمت قرارها بشكل نهائي بعدم المضي قدمًا في التعاقد مع ديانج، في خطوة تعكس تغييرًا واضحًا في الرؤية الفنية للنادي.

ويأتي هذا القرار في ظل إعادة هيكلة العمل داخل الإدارة الرياضية، بقيادة المدير التنفيذي لكرة القدم رون جورلاي، الذي يسعى إلى وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تجهيز الفريق مبكرًا للمواسم المقبلة، وعلى رأسها موسم 2026-2027.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الأهداف التعاقدية في وقت مبكر، مع التركيز على عناصر تتناسب بشكل أكبر مع التوجه الفني الجديد للفريق.

صفقة دفاعية جديدة لتعزيز صفوف الفريق

وفي سياق تحركات النادي في سوق الانتقالات، أكد فالنسيا نجاحه في حسم صفقة المدافع الهولندي جاستن دي هاس، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المواسم المقبلة.

ووصف جورلاي اللاعب الهولندي بأنه "لاعب من النخبة"، مشيرًا إلى أن النادي يعمل وفق رؤية تعتمد على اكتشاف المواهب مبكرًا وضمها قبل دخولها دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى.

بديل مرتقب لمركز الارتكاز

ورغم إغلاق ملف ديانج، فإن إدارة فالنسيا لا تزال تبحث عن بديل مناسب لتدعيم مركز محور الارتكاز، حيث أكد المسؤولون داخل النادي أن العمل جارٍ حاليًا لدراسة عدد من الخيارات التي تتماشى مع متطلبات الجهاز الفني وطموحات الفريق المستقبلية.

فالنسيا أليو ديانج ديانج الأهلي النادي الأهلي

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
طريقة عمل الدجاج بالكاري
