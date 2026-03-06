فالنسيا يطوي صفحة ديانج ويعيد رسم خريطة التعاقدات قبل موسم 2027

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول مفاجئ داخل أروقة فالنسيا بشأن خطط التعاقدات خلال الفترة المقبلة، بعدما قررت الإدارة الرياضية للنادي إغلاق ملف التفاوض مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم النادي الأهلي، رغم التقدم الكبير الذي شهدته المفاوضات خلال الأشهر الماضية.

وكان ديانج يُعد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة النادي الإسباني لتدعيم مركز محور الارتكاز، في ظل الأداء القوي الذي قدمه اللاعب مع الأهلي في البطولات المحلية والقارية، إلا أن الإدارة فضّلت في النهاية التراجع عن الصفقة ضمن مراجعة شاملة لسياسة التعاقدات.

تغيير في الرؤية الفنية داخل النادي

ووفقًا لما أوردته شبكة شبكة كوبي الإسبانية، فإن إدارة فالنسيا حسمت قرارها بشكل نهائي بعدم المضي قدمًا في التعاقد مع ديانج، في خطوة تعكس تغييرًا واضحًا في الرؤية الفنية للنادي.

ويأتي هذا القرار في ظل إعادة هيكلة العمل داخل الإدارة الرياضية، بقيادة المدير التنفيذي لكرة القدم رون جورلاي، الذي يسعى إلى وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تجهيز الفريق مبكرًا للمواسم المقبلة، وعلى رأسها موسم 2026-2027.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الأهداف التعاقدية في وقت مبكر، مع التركيز على عناصر تتناسب بشكل أكبر مع التوجه الفني الجديد للفريق.

صفقة دفاعية جديدة لتعزيز صفوف الفريق

وفي سياق تحركات النادي في سوق الانتقالات، أكد فالنسيا نجاحه في حسم صفقة المدافع الهولندي جاستن دي هاس، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المواسم المقبلة.

ووصف جورلاي اللاعب الهولندي بأنه "لاعب من النخبة"، مشيرًا إلى أن النادي يعمل وفق رؤية تعتمد على اكتشاف المواهب مبكرًا وضمها قبل دخولها دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى.

بديل مرتقب لمركز الارتكاز

ورغم إغلاق ملف ديانج، فإن إدارة فالنسيا لا تزال تبحث عن بديل مناسب لتدعيم مركز محور الارتكاز، حيث أكد المسؤولون داخل النادي أن العمل جارٍ حاليًا لدراسة عدد من الخيارات التي تتماشى مع متطلبات الجهاز الفني وطموحات الفريق المستقبلية.