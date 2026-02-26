6 مواصفات في بديل ديانج| طلب أخير من مدرب الأهلي

بدأ النادي الأهلي مهمة البحث عن بديل لـ أليو ديانج نجم خط وسط الفريق بعد اقتراب رحيله نهاية الموسم الحالي.

ووصل عرض من نادي فالنسيا الإسباني في الميركاتو الشتوي الماضي لضم أليو ديانج لكن إدارة الأهلي تأخرت في الرد مما ساهم في تأجيل الصفقة لنهاية الموسم وتصبح مجانية.

وينتهى عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد فشل الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي لتجديد التعاقد مع اللاعب.

وطالب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي بضرورة إنتقاء بديل قوي لـ ديانج لاعب وسط الفريق.

مواصفات بديل ديانج

واشترط توروب على إدارة الأهلي ضرورة ضم لاعب بمواصفات قياسية في القوة البدنية وصغر السن والخبرات بجانب تحمّله للضغوط الجماهيرية

ويرغب توروب في تعويض ديانج بلاعب مميز في كل النواحي المهارية والتكتيكية ويستطيع التعامل مع ضغط المباريات والتأقلم بشكل سريع مع الفريق.