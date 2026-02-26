قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
أون سبورت تنقل مباريات مصر في النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة السلة
عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب
ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان
شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان
يستعد فريق الأهلي لمواجهة زد في اطار منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري المصري


موعد مباراة الأهلي امام زد 


وتنطق مباراة  الأهلي و إف سي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة. 

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت


وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت صراعاً محتدماً بين أندية القمة والقاع، وسط تقلبات مثيرة في النتائج انعكست بشكل مباشر على شكل جدول الترتيب العام للمسابقة.

والجولة التاسعة عشرة شهدت استمرار الصراع الشرس على الصدارة، حيث واصل الزمالك تواجده في القمة برصيد 37 نقطة بعد فوزه الصعب على زد بنتيجة 2-1، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي حقق انتصاراً عريضاً على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.

