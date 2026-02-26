موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة زد في اطار منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي امام زد



وتنطق مباراة الأهلي و إف سي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت



وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت صراعاً محتدماً بين أندية القمة والقاع، وسط تقلبات مثيرة في النتائج انعكست بشكل مباشر على شكل جدول الترتيب العام للمسابقة.

والجولة التاسعة عشرة شهدت استمرار الصراع الشرس على الصدارة، حيث واصل الزمالك تواجده في القمة برصيد 37 نقطة بعد فوزه الصعب على زد بنتيجة 2-1، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي حقق انتصاراً عريضاً على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام سموحة بهدف نظيف.