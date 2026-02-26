"الصحفيين الفلسطينيين": نطالب بتحرك دولي لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة

أ ش أ

طالب نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، اليوم /الخميس/، المجتمع الدولي بالتحرك لمقاضات إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في قطاع غزة.



وقال الأسطل، في مداخلة هاتفية مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية، إن:" هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل ملاحقة إسرائيل دوليا لإرتكابها جرائم بحق الصحفيين وخاصة بعد إظهار دلائل تؤكد أن عمليات القتل كانت ممنهجة ومتعمدة".



وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين يبذلان جهودا لإيصال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وأشار المسؤول الفلسطيني إلى بشاعة الجرائم التي ارتكابتها إسرائيل بحق الصحفيين وعائلاتهم لطمس الحقائق في قطاع غزة، موضحا أن هذه العمليات الممنهجة تندرج في إطار جرائم حرب بحق الإنسانية.



وشدد الأسطل على ضرورة تفعيل قررات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 2222 المتعلق بحماية الصحفيين وملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في مناطق النزاع وهذا ينطبق تماما على الأحداث التي جرت في قطاع غزة.