تصعيد مفاجئ في لبنان.. غارة جوية بالقرب من السفارة الإيرانية ببيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع غارة جوية قرب السفارة الإيرانية في بيروت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإيراني قد هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه في حال استهدفت إسرائيل السفارة الإيرانية في لبنان، فإن إيران ستعتبر جميع سفارات إسرائيل في الدول المجاورة أهدافاً مشروعة.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي رد فوري على استفسارات بشأن الغارة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة عن مقتل 217 شخصاً في هجمات إسرائيلية منذ يوم الاثنين.

وأضافت الصحة اللبنانية أن 798 شخصاً أصيبوا بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إضافية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى بلدات في جنوب لبنان.