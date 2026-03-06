بعد إيران وفنزويلا .. ترامب يتوعد حكومة كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "كوبا ستسقط قريباً" في تهديد متجدد للجزيرة الشيوعية التي تواجه بالفعل حصاراً أمريكياً على الطاقة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة CNN بعد يوم من تلميحه إلى أنه سيلجأ إلى مشروع غير محدد لكوبا بعد الحرب ضد إيران: "إنهم يريدون بشدة إبرام صفقة".

وأضاف ترامب: "لدينا متسع من الوقت، لكن كوبا مستعدة - بعد 50 عاماً"، موضحاً أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيكون مسؤولاً عن ملف كوبا.

ولم يخفِ كل من ترامب وروبيو - نجل مهاجرين كوبيين - رغبتهما في تغيير النظام في هافانا.

وفرضت واشنطن حصاراً على الطاقة على الدولة الكاريبية التي شهدت انخفاضاً حاداً في مخزوناتها من الوقود، وذلك عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو مورد رئيسي للنفط إلى كوبا.

لم تُستورد أي شحنات نفط إلى كوبا منذ 9 يناير، مما أجبر شركات الطيران على تقليص رحلاتها إلى الجزيرة وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة.

وتتهم هافانا ترامب بالسعي إلى خنق اقتصاد كوبا.

وتعاني الجزيرة، الخاضعة لحظر تجاري أمريكي منذ عام 1962، من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات، تتسم بانقطاعات مطولة للتيار الكهربائي ونقص في الوقود والأدوية والغذاء.