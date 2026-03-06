قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
فن وثقافة

ريهام عبد الغفور: شخصيتي في حكاية نرجس مقتبسة من شخصية حقيقة .. والشخصية الأصلية لا تشبهني

أحمد البهى

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل استعدادها لشخصية نرجس، والتي تقدمها ضمن أحداث مسلسلها الجديد" حكاية نرجس".


وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: الشخصية التي أقدمها داخل الأحداث مقتبسة من شخصية حقيقية، لذا كان هناك مرجع إلى حد ما للشكل، على الرغم من أن الشخصية الحقيقية لا تشبهني.

واضافت ريهام عبد الغفور: قد عقدت جلسات عمل مع المخرج والستايلست للوقوف على الشكل الخارجي لها، واستقرينا على شكل الشخصية؛ فهي ترتدي ملابس قاتمة، ولا تهتم بنفسها بشكل كبير، حتى إنها لا تضع مكياجًا، ولكنها تحرص فقط على رسم حواجبها لسبب ما سيعرفه المشاهد داخل الأحداث.

واستكملت ريهام عبد الغفور:  شاهدت لها عددًا من الفيديوهات، ولا بد أن أؤكد أن المسلسل لا يسرد قصة حياتها، ولكنه مستوحى من قصة حقيقية في بعض الأمور فقط.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:


يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من  حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، 
ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر  منصتي شاهد و  watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.  .

