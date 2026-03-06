ريهام عبد الغفور: شخصيتي في حكاية نرجس مقتبسة من شخصية حقيقة .. والشخصية الأصلية لا تشبهني

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل استعدادها لشخصية نرجس، والتي تقدمها ضمن أحداث مسلسلها الجديد" حكاية نرجس".



وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: الشخصية التي أقدمها داخل الأحداث مقتبسة من شخصية حقيقية، لذا كان هناك مرجع إلى حد ما للشكل، على الرغم من أن الشخصية الحقيقية لا تشبهني.

واضافت ريهام عبد الغفور: قد عقدت جلسات عمل مع المخرج والستايلست للوقوف على الشكل الخارجي لها، واستقرينا على شكل الشخصية؛ فهي ترتدي ملابس قاتمة، ولا تهتم بنفسها بشكل كبير، حتى إنها لا تضع مكياجًا، ولكنها تحرص فقط على رسم حواجبها لسبب ما سيعرفه المشاهد داخل الأحداث.

واستكملت ريهام عبد الغفور: شاهدت لها عددًا من الفيديوهات، ولا بد أن أؤكد أن المسلسل لا يسرد قصة حياتها، ولكنه مستوحى من قصة حقيقية في بعض الأمور فقط.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء،

ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .