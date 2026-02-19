قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
طارق التايب: كل أندية أفريقيا طلبتني.. ورفضت الاختبار في الأهلي
السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لمجلس السلام بشأن غزة
موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة
الكشف عن نيسان جرافيت 2026.. وهذا سعرها عالميًا

نيسان جرافيت 2026
نيسان جرافيت 2026
صبري طلبه

تواصل نيسان تعزيز تواجدها في السوق الهندي من خلال الكشف عن طراز جرافيت 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات الحجم المدمج.

يركز الطراز الجديد على الجمع بين الأبعاد المناسبة، والمساحة الداخلية القابلة للاستخدام، إلى جانب تجهيزات أمان وتقنيات ترفيه أساسية، وباقة من أدوات مساعدة السائق. 

أبعاد وتصميم نيسان جرافيت 2026

تعتمد نيسان جرافيت 2026 على طول إجمالي يبلغ 3,991 مم، ما يضعها ضمن فئة السيارات الصغيرة متعددة الاستخدام، ويظهر التصميم الخارجي بواجهة تتضمن شبكة أمامية متعددة الفتحات باللون الأسود مستوحاة من نمط قرص العسل.

نيسان جرافيت 2026

وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED، إلى جانب قضبان سقف تضيف بعداً عملياً للسيارة، مع جنوط رياضية بتصميم هندسي، وأقواس بارزة أعلى العجلات تعزز الطابع الرياضي، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 625 لتراً.

أداء ومحرك نيسان جرافيت 2026

تقدم جرافيت بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، يولد قوة 71 حصاناً وعزم دوران يبلغ 96 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من خمس سرعات، والثاني أوتوماتيكي بتقنية EZ-Shift.

تجهيزات وتقنيات نيسان جرافيت 2026

تزود السيارة بعدد 6 وسائد هوائية، إضافة إلى نظام مانع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة للقيادة على الطرق المفتوحة، بينما تضم مقصورة جرافيت شاشة نظام ترفيه بقياس 8 بوصات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة.

نيسان جرافيت 2026

كما تتوفر السيارة نيسان جرافيت 2026 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي، ونظام قفل مركزي، مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر بصمة، ويشمل التجهيز الداخلي نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

السعر العالمي للسيارة نيسان جرافيت 2026 

تبدأ أسعار نيسان جرافيت 2026 في السوق الهندي من 565,000 روبية، أي ما يعادل نحو 6,200 دولار أمريكي تقريباً.

