الكشف عن نيسان جرافيت 2026.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل نيسان تعزيز تواجدها في السوق الهندي من خلال الكشف عن طراز جرافيت 2026، الذي ينتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات الحجم المدمج.

يركز الطراز الجديد على الجمع بين الأبعاد المناسبة، والمساحة الداخلية القابلة للاستخدام، إلى جانب تجهيزات أمان وتقنيات ترفيه أساسية، وباقة من أدوات مساعدة السائق.

أبعاد وتصميم نيسان جرافيت 2026

تعتمد نيسان جرافيت 2026 على طول إجمالي يبلغ 3,991 مم، ما يضعها ضمن فئة السيارات الصغيرة متعددة الاستخدام، ويظهر التصميم الخارجي بواجهة تتضمن شبكة أمامية متعددة الفتحات باللون الأسود مستوحاة من نمط قرص العسل.

نيسان جرافيت 2026

وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية بتقنية LED، إلى جانب قضبان سقف تضيف بعداً عملياً للسيارة، مع جنوط رياضية بتصميم هندسي، وأقواس بارزة أعلى العجلات تعزز الطابع الرياضي، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 625 لتراً.

أداء ومحرك نيسان جرافيت 2026

تقدم جرافيت بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، يولد قوة 71 حصاناً وعزم دوران يبلغ 96 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من خمس سرعات، والثاني أوتوماتيكي بتقنية EZ-Shift.

تجهيزات وتقنيات نيسان جرافيت 2026

تزود السيارة بعدد 6 وسائد هوائية، إضافة إلى نظام مانع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة للقيادة على الطرق المفتوحة، بينما تضم مقصورة جرافيت شاشة نظام ترفيه بقياس 8 بوصات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة.

نيسان جرافيت 2026

كما تتوفر السيارة نيسان جرافيت 2026 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي، ونظام قفل مركزي، مع إمكانية تشغيل وإيقاف المحرك عبر زر بصمة، ويشمل التجهيز الداخلي نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

السعر العالمي للسيارة نيسان جرافيت 2026

تبدأ أسعار نيسان جرافيت 2026 في السوق الهندي من 565,000 روبية، أي ما يعادل نحو 6,200 دولار أمريكي تقريباً.