شاهد | كاديلاك أوبتيك 2026 الجديدة.. محرك كهربائي قوي

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك أوبتيك موديل 2026، وتنتمي أوبتيك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، أودي Q4 e-tron، وجينيسيس GV70 الكهربائية، وبولستار 3 .

محرك كاديلاك أوبتيك موديل 2026

تحصل سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 315 حصان، ويمكنها قطع مسافة 510 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 محرك اخر ينتج قوة 440 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاديلاك أوبتيك موديل 2026

زودت سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 بالعديد من المميزات، واجهة مغطاة بـ الكريستال الأسود المضاء، وبها مصابيح عمودية نحيفة تمنحها بصمة ليلية فريدة، وبها خطوط جانبية منحوتة بعناية لتقليل المقاومة الهوائية، وبها جنوط مقاس 21 بوصة بتصاميم عصرية.

بالاضافة إلي ان سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 بها، لوحة قيادة بـ شاشة منحنية مذهلة مقاس 33 بوصة بدقة 9K تدمج كافة وظائف السيارة بلمسات ذكية، وبها مواد مستدامة مثل الأقمشة المنسوجة، وبها لمسات معدنية لامعة، وبها نظام صوتي AKG مكون من 19 مكبر صوت.

تقدم سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026، بـ نظام Super Cruise وهو الذي يسمح بقيادة شبه ذاتية بدون استخدام اليدين على الطرق السريعة المعتمدة.

سعر كاديلاك أوبتيك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 191 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 225 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كاديلاك أوبتيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 260ألف ريال سعودي .