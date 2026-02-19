أعلن المدير الفني لفريق الأهلي يس توروب تشكيل فريقه لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري.

تشكيل فريق الأهلي لمواجهة الجونة في بطولة الدوري

محمد الشناوي

محمد هاني

ياسر ابراهيم

يوسف بلعمري

اليو ديانج

مروان عطية

محمد علي بن رمضان

إمام عاشور

أشرف بن شرقي

يلتسين كامويش

ويغيب عمرو الجزار عن مباراتي الجونة وسموحة في الدوري على أن يكون متاحا لمواجهة زد وفق رغبة المدير الفني

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن غياب اللاعب عمرو الجزار، مدافع الفريق، عن قائمة مواجهة الجونة جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.