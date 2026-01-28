قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أسعار هوندا Pilot 2027 بتحديثاتها جديدة

هوندا بايلوت
هوندا بايلوت
عزة عاطف

تعتمد هوندا بايلوت 2027 على محرك قوي سعة 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات يولّد قوة تصل إلى 285 حصانًا. 

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من 10 سرعات يضمن سلاسة كبيرة في نقل الحركة واستجابة دقيقة عند الضغط على دواسة الوقود. 

وعلى الرغم من أن السيارة ليست الأسرع في فئتها إلا أنها توفر تجربة قيادة متزنة وصلبة على الطرق السريعة مع نظام توجيه كهربائي محدث يعالج ملاحظات الأجيال السابقة. 

وتتوفر السيارة بخياري الدفع الأمامي والدفع الكلي، حيث يُنصح دائمًا بنظام الدفع الكلي لمن يبحث عن ثبات أكبر في الظروف الجوية الصعبة أو عند سحب أحمال ثقيلة.

التصميم الداخلي والمساحات الرحبة للعائلات

تبرز قوة بايلوت الحقيقية في تصميمها الداخلي الذي يركز على توفير أقصى درجات الراحة لثمانية ركاب عبر ثلاثة صفوف من المقاعد. 

توفر السيارة كابينة رحبة جدًّا مع مساحة تخزين خلفية عملاقة تجعلها تتفوق على العديد من المنافسين في فئتها. 

ورغم أن التصميم الداخلي قد يبدو هادئًا وبسيطًا للبعض إلا أن جودة الخامات وسهولة الوصول إلى أدوات التحكم تجعل من تجربة الاستخدام اليومي مريحة وعملية للغاية بالنسبة للعائلات الكبيرة. 

وتتميز المقاعد بقدرة عالية على الطي لتوفير مساحات تحميل إضافية عند الحاجة، مما يعزز من مرونة السيارة في الرحلات الطويلة.

أسعار هوندا بايلوت 2027 

تبدأ الأسعار التقديرية لموديل 2027 من حوالي 44,000 دولار وتصل إلى 57,000 دولار في الفئات العليا مثل فئة "بلاك إيديشن". 

ويرى الخبراء أن فئة EX-L التي يبدأ سعرها من 46,000 دولار هي الخيار الأفضل بفضل التوازن بين السعر والمميزات مثل المقاعد الجلدية المدفأة والشحن اللاسلكي. 

كما تبرز فئة TrailSport كخيار مثالي لمحبي المغامرات بفضل قدراتها الميكانيكية التي تسمح لها بخوض طرق غير ممهدة بكفاءة عالية، وإن كانت هذه الفئة تستهلك وقودًا أكثر قليلاً على الطرق السريعة مقارنة بالفئات الأخرى. 

تظل هوندا بايلوت 2027 سيارة عملية لا تعتمد على المظاهر البراقة بل على الكفاءة والقدرة على التحمل. 

ورغم وجود بعض الملاحظات حول استهلاك الوقود في الفئات المخصصة للطرق الوعرة أو التصميم الذي قد يراه البعض تقليديًا إلا أن الاعتمادية اليابانية والمساحات الداخلية تجعلها استثمارًا رابحًا. 

فهي تمثل الخيار الواقعي للعائلة التي تبحث عن وسيلة نقل آمنة تدوم لسنوات طويلة دون عناء في الصيانة، خاصة مع التحسينات التي طرأت على أنظمة السلامة والمساعدة في القيادة لضمان رحلة مستقرة وممتعة لكافة أفراد الأسرة. 

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

