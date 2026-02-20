قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية في مصر موديل 2026

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم العائلي والعصري، إلى جانب التقنيات المقدمة من قبل كل صانع، والتجهيزات الفنية المختلفة، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أبرز المواصفات وأحدث الأسعار 5 سيارات رياضية في مصر موديل 2026.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

زودت شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 929,000 و 999,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تأتي السيارة إم جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,380,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 و 2,249,900 جنيه.

ستروين سي 5 ايرو كروس

ستروين سي 5 ايرو كروس

تعتمد السيارة ستروين سي 5 ايرو كروس على محرك 4 سلندر 1600 سي سي، يضخ قوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتعمل السيارة بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات "جر امامي"، وبسعر يتراوح بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه.

بيجو 408

بيجو 408

تحتوي السيارة بيجو 408 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يتسطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,889,990 و 2,199,990 جنيه.

