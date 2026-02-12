أخبار السيارات| سيارات زيرو بمتوسط 800 ألف جنيه.. سير السعودية تقترب من سياراتها الكهربائية.. الإطارات المستعملة تستخدم في صناعة الحديد الزهر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

تعتزم شركة "سير" السعودية دخول مرحلة الإنتاج الفعلي قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لبدء تصنيع أول طراز كهربائي لها خلال الربع الرابع، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي جيمس ديلوكا.



- قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

كشفت تقارير حديثة لصناعة السيارات في ألمانيا عن موجة جديدة من فقدان الوظائف خلال عام 2025، في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها أحد أهم القطاعات الصناعية في البلاد.



- سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



- بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

أعلنت شركة بي إم دبليو عن تنفيذ حملة استدعاء عالمية تشمل مئات الالاف من سياراتها، على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال نشوب حرائق في ظروف تشغيل معينة.



- روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

نجح فريق بحثي من جامعة نيجني نوفجورود الروسية في تطوير تقنية جديدة تتيح الاستفادة من إطارات السيارات المستعملة عبر إدخالها في عمليات إنتاج الحديد الزهر، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التصنيع وتعزيز الحلول الصناعية الصديقة للبيئة.