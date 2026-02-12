قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارات زيرو بمتوسط 800 ألف جنيه.. سير السعودية تقترب من سياراتها الكهربائية.. الإطارات المستعملة تستخدم في صناعة الحديد الزهر

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 


- قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025
كشفت تقارير حديثة لصناعة السيارات في ألمانيا عن موجة جديدة من فقدان الوظائف خلال عام 2025، في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها أحد أهم القطاعات الصناعية في البلاد.


- سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

  • بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
    شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


 - بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
أعلنت شركة بي إم دبليو عن تنفيذ حملة استدعاء عالمية تشمل مئات الالاف من سياراتها، على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال نشوب حرائق في ظروف تشغيل معينة.


- روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر
نجح فريق بحثي من جامعة نيجني نوفجورود الروسية في تطوير تقنية جديدة تتيح الاستفادة من إطارات السيارات المستعملة عبر إدخالها في عمليات إنتاج الحديد الزهر، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التصنيع وتعزيز الحلول الصناعية الصديقة للبيئة.

سير السعودية طراز كهربائي قطاع السيارات الألماني لادا جرانتا 2020 لادا جرانتا سيارات زيرو السوق المصري بي إم دبليو الإطارات المستعملة الحديد الزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ترشيحاتنا

اتحاد صناعة السيارات الألماني

قطاع السيارات الألماني يخسر عشرات الآلاف من الوظائف في 2025

مصنع

لو متعرفش.. الإسكندرية مركز مبكر لصناعة السيارات في العالم منذ عام 1927

رياضة

BYD العالمية تدخل عالم الرياضة من خلال مانشستر سيتي.. تفاصيل

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد