التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

اليوم .. ختام منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026

بطولة كأس العالم للقوة البدنية
بطولة كأس العالم للقوة البدنية
عبدالله هشام

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الرابع والأخير من بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

ويشهد اليوم، منافسات العمومي رجال، حيث يتنافس الأبطال في القوة البدنية في الديد ليفت بمختلف الأعمار للرجال والسيدات ووصل عددهم لـ 129 لاعبا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على 43 ميدالية متنوعة، بواقع 28 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و3 برونزيات، في اليوم الأول من البطولة.

أما اليوم الثاني شهد تتويج مصر بـ 48 ميدالية متنوعة، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية وحيدة.

وفي اليوم الثالث حصد الفراعنة ، 65 ميدالية متنوعة بواقع 55 ذهبية و10 فضيات.
ووصل عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة مختلفة.

كأس العالم للقوة بطولة القوة البدنية كأس العالم القوة البدنية القوة البدنية 2026

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ايجي بست

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

معتصم النهار

معتصم النهار: اتحاربت من ولاد بلدي ومسابونيش في حالي

رامي جمال

مع الأغاني النكد.. رامي جمال يعلن عن حفل جديد في عيد الحب

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

