اليوم .. ختام منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026

انطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الرابع والأخير من بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

ويشهد اليوم، منافسات العمومي رجال، حيث يتنافس الأبطال في القوة البدنية في الديد ليفت بمختلف الأعمار للرجال والسيدات ووصل عددهم لـ 129 لاعبا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على 43 ميدالية متنوعة، بواقع 28 ميداليات ذهبية، و12 ميدالية فضية، و3 برونزيات، في اليوم الأول من البطولة.

أما اليوم الثاني شهد تتويج مصر بـ 48 ميدالية متنوعة، بواقع 44 ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميدالية برونزية وحيدة.

وفي اليوم الثالث حصد الفراعنة ، 65 ميدالية متنوعة بواقع 55 ذهبية و10 فضيات.

ووصل عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة 360 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة مختلفة.