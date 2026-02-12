جدول ترتيب الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة والزمالك وصيف

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب بطولة دورى نايل برصيد 35 نقطة بعد إقامة أربع مباريات مؤجلة في البطولة

جدول ترتيب الدوري المصري

١-سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

٢-الزمالك 31 نقطة

٣-بيراميدز 31 نقطة

٤-الاهلي 30 نقطة

٥-المصري 25 نقطة

٦-سموحة 25 نقطة

٧-زد 24 نقطة

٨-وادي دجلة 24 نقطة

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كما فاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس

وتعادل المصرى البورسعيدى مع وادى دجلة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر