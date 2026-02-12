قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة والزمالك وصيف

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
ياسمين تيسير

يحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب بطولة دورى نايل برصيد 35 نقطة بعد إقامة أربع مباريات مؤجلة في  البطولة

 جدول ترتيب الدوري المصري

 

١-سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

٢-الزمالك 31 نقطة

٣-بيراميدز 31 نقطة

٤-الاهلي 30 نقطة

٥-المصري 25 نقطة

٦-سموحة 25 نقطة

٧-زد 24 نقطة

٨-وادي دجلة 24 نقطة

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كما فاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس

وتعادل المصرى البورسعيدى مع وادى دجلة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر

سيرايكا كليوباترا الاهلي الزمالك

