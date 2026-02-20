قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الخدمات الطبية لبطل إفريقيا كريم الريس | تفاصيل

محمد الغزاوى

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتوفير كافة الخدمات الصحية اللازمة والإمكانات الطبية لعلاج البطل البورسعيدي كريم الريس، ومتابعة حالته بشكل مستمر حتى تمام الشفاء، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أبنائها المتفوقين في مختلف المجالات، خاصة من يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.
 

وجاءت الاستجابة عقب تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بتدخل المحافظ لدعم اللاعب، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها، حيث لاقت هذه المطالب تفاعلًا واسعًا، ما دفع الأجهزة المعنية للتحرك السريع وتقديم أوجه الرعاية المطلوبة.
 

وقال الكابتن محمد الريس، والد كريم ومدربه، إن نجله يمر بأزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى لعدة أيام، بعد إصابته بالتهاب كبدي وارتفاع كبير في نسبة الصفراء، إلى جانب حالة إعياء شديدة، مؤكدًا أن الأسرة تقدر سرعة استجابة المسؤولين واهتمامهم بحالة اللاعب.
 

وكان كريم الريس قد حقق مؤخرًا إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للكيك بوكسينج، التي أقيمت للمرة الأولى على أرض مصر، ليواصل مسيرته المضيئة ويرفع علم بلاده على منصة التتويج.
 

ويبلغ كريم 21 عامًا، وينافس في وزن 60 كجم، وسبق له حصد المركز الثاني عالميًا عام 2021 في مصر، والمركز الثالث عالميًا عام 2022 في تركيا، ليؤكد بتتويجه الإفريقي أنه يسير بثبات نحو العالمية.
 

وخاض البطل المصري مواجهة قوية أمام بطل الجزائر المصنف الأول عالميًا، في مباراة اتسمت بالقوة والندية، حيث تعرض لكمة مخالفة في الفك، إلا أن ذلك لم يمنعه من استكمال اللقاء بعزيمة كبيرة، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه كان يحمل مسؤولية رفع علم مصر أمام القارة بأكملها، وأن إرادته كانت أقوى من الألم.

