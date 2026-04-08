رسمياً.. شكل الجنيه الجديد و الـ2 جنيه المعدن في مصر

تستعد الحكومة لطرح عملة جديدة في مصر من فئة الـ2 جنيه بشكل معدني جديد وضخها في الأسواق قريباً، كما سيتم تعديل شكل الجنيه المعدن واستحداث خاماته ومكوناته.

هل سيتم إلغاء النصف جنيه؟

أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسكّ العملة استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، مع التأكيد على استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء.

الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة

وقال جمال حسين، رئيس المصلحة، إن خطة التطوير تتضمن الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة «الجنيه».، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز كفاءتها وجودتها.

تحديث شكل الجنيه المعدن

وأوضح أن ذلك يشمل تحديث التركيب المعدني «السبيكة» لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات أكثر كفاءة من حيث التكلفة، بما يحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، ويحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

طرح عملة 2 جنيه معدنية

وأضاف أنه سيتم استحداث عملة معدنية جديدة من فئة «2 جنيه»، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، مع استمرار تداول الفئات الحالية مثل «ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه»، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».

وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تعزيز ضخ كميات أكبر من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وحجم المعاملات اليومية الكبير.