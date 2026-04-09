نجوى فؤاد تكشف لصدى البلد تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن آخر تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها تواصل رحلة العلاج داخل منزلها وسط متابعة طبية دقيقة واهتمام كبير بتنفيذ تعليمات الأطباء.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها تخضع حاليًا لبرنامج علاجي متكامل يشمل جلسات علاج طبيعي منتظمة، إلى جانب الالتزام الكامل بالأدوية والإرشادات الطبية، مشيرة إلى أن حالتها تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت أنها تفضل في الوقت الحالي البقاء في المنزل لتلقي العلاج في أجواء هادئة تساعدها على التعافي بشكل أفضل، لافتة إلى أن الدعم النفسي يلعب دورًا مهمًا في تجاوز هذه المرحلة، خاصة مع حرصها على الالتزام بكل ما يوصي به الفريق الطبي.

وأعربت نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير للجمهور الذي يحرص على الاطمئنان على حالتها الصحية بشكل مستمر، مؤكدة أن رسائل الحب والدعم التي تتلقاها تمثل دافعًا قويًا لها للاستمرار في رحلة العلاج .

واختتمت الفنانة تصريحاتها برسالة طمأنة لمحبيها، قائلة إنها بخير والحمد لله، وتسير بخطى ثابتة نحو التحسن، متمنية أن تعود قريبًا لممارسة حياتها بشكل طبيعي.