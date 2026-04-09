ترامب يهدد مجدداً: بدون اتفاق حقيقي سنبدأ إطلاق النار بقوة أكبر من أي وقت

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الرسمي "تروث" أن "جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين، بالإضافة إلى الذخيرة والأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري للهجوم المميت على العدو وتدميره، سيبقون في مواقعهم داخل إيران والمناطق المحيطة بها إلى حين تنفيذ "الاتفاق الحقيقي" المتفق عليه بالكامل".

وأضاف: "إذا لم يُنفذ الاتفاق لأي سبب من الأسباب، فسيبدأ إطلاق النار بطريقة أوسع وأفضل وأقوى من أي وقت مضى، لقد تم الاتفاق على هذا منذ زمن بعيد، وعلى الرغم من كل الخطابات الكاذبة التي تدّعي خلاف ذلك، فلن تكون هناك أسلحة نووية، وسيظل مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا، في هذه الأثناء، جيشنا العظيم مُجهز ومُستريح، وينتظر بفارغ الصبر غزوه التالي، لقد عادت أمريكا!"

