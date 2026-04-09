ضغوط متصاعدة تحاصر ترامب.. وقف إطلاق النار على المحك بين الداخل والخارج

أكد جاستن راسل أن إدارة دونالد ترامب تواجه ضغوطًا متزايدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، في ظل المساعي الجارية لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في النزاع الحالي.

ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" على قناة صدى القاهرة الإخبارية، أن هذا النزاع لا يحظى بتأييد شعبي واسع داخل الولايات المتحدة، خاصة مع انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين، من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتكاليف المعيشة، وهو ما يزيد من حجم الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية من جانب الناخبين، إلى جانب ضغوط الحلفاء والدول العربية.

التحركات الأمريكية

وأشار راسل إلى أن التحركات الأمريكية داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التعاون مع دول خليجية مثل البحرين خلال رئاستها لمجلس الأمن، جاءت في إطار محاولة دفع جهود التهدئة، رغم العراقيل التي فرضتها مواقف كل من روسيا والصين باستخدام حق النقض.

وأضاف أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشًا، ويعكس تعقيد المشهد التفاوضي، حيث يعتمد بشكل كبير على مستوى الثقة بين الأطراف، مشددًا على أن تحقيق اختراق حقيقي يتطلب وقتًا وصبرًا وجهود وساطة مستمرة، في ظل صعوبة تلبية كافة المطالب بشكل فوري.

تقديرات غير واقعية

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك تقديرات غير واقعية من جانب إيران بشأن المكاسب الاقتصادية المحتملة، سواء عبر التحكم في حركة الملاحة أو الحصول على موارد إضافية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لن يسمح باستغلال هذه الملفات لفرض أجندات سياسية أحادية.