خبير أمني: إيران اكتسبت نفوذا كبيرا.. والتحالفات الإقليمية تتغير

قال العميد خالد عكاشة، خبير الشؤون الأمنية، إن تطورات الأزمة الأخيرة تطرح "حصادًا مقلقًا"، لما تحمله من تساؤلات جوهرية تتعلق بمستقبل الأمن الاستراتيجي في المنطقة، مشيرًا إلى أن استدعاء قوى جديدة، مثل باكستان، إلى المشهد الإقليمي يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيمثل إضافة نوعية أم عنصر إرباك.

النهاية "المرتبكة" للأزمة

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن النهاية "المرتبكة" للأزمة منحت إيران مكاسب كبيرة، حيث رسخت نفسها كقوة وازنة لا يمكن تجاهلها ضمن معادلة المنطقة.



وأكد خبير الشؤون الأمنية، أن إيران أصبحت رقمًا صعبًا في التوازنات الإقليمية، ما يفرض على الأطراف المختلفة التعامل معها سواء بالإيجاب أو السلب، وفقًا لمصالح كل طرف.

أُصيبت في مقتل

وأضاف أن هذه التحولات أثرت سلبًا على عدد من الملفات الإقليمية المفتوحة، التي "أُصيبت في مقتل"، وفي مقدمتها ملف غزة، الذي تراجع إلى الخلف، إلى جانب الملفين السوداني واليمني.

مستوى التحالفات الإقليمية

ولفت إلى وجود تحركات إيجابية على مستوى التحالفات الإقليمية، مشيرًا إلى ما وصفه بتحالف في إسلام آباد يضم مصر وتركيا وباكستان والسعودية، مؤكدًا أن هذه الدول تمتلك "عقلًا استراتيجيًا نابضًا" قد يسهم تقاربها وتعاونها بأفكار مبتكرة في إنتاج نموذج إقليمي إيجابي خلال المرحلة المقبلة.