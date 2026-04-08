تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بصدد التقدم بمقترح ، يتضمن مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف تسديد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، عبر مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والدراسة تهميدًا لطرحة رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بلتاجي في بيان له اليوم، أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسئولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

آلية لسداد جزء من الديون الداخلية

وأشار إلى أن المبادرة تشمل كذلك آلية لسداد جزء من الديون الداخلية، عبر مساهمة 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في سياق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، وعدم ترك العبء كاملًا على الدولة.

وأضاف أن فكرة مطالبة الحكومة وحدها بالتصدي للديون لم تعد كافية، معتبرًا أن مصر تمر بمرحلة "اقتصاد حرب" تستوجب تضافر جهود جميع الفئات، خاصة القادرين، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

واختتم بلتاجي تصريحاته بالتأكيد على أن المقترح لا يستهدف تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، بل يركز على الفئات المقتدرة، معربًا عن أمله في قبول المبادرة وتفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة معها، باعتبارها واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.