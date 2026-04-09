استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
حلمي طولان: ركلة جزاء الأهلي «صحيحة».. و«زيزو» الزمالك أفضل من نسخة الأهلي
تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات بالمدارس خلال أعياد المسيحيين
ديمتري دلياني: الإبادة الإسرائيلية في غزة تدمير مستمر لشروط الحياة
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين منظمات إرهابية
شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يحسم بعد
لبنان: مقتل 182 شخصاً في غارات الجيش الإسرائيلي أمس
مسؤول أمريكي: تدمير أكثر من نصف منصات الصواريخ في إيران خلال الحرب الأخيرة
ترامب يهدد مجدداً: بدون اتفاق حقيقي سنبدأ إطلاق النار بقوة أكبر من أي وقت
من دير "مارمينا".. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" ويحيي ذكرى العشاء الأخير
رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول
أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

جزاء من يعمل السحر وهل المصاب به يُثاب؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ علي فخر أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتصلين يقول فيه: من يعمل السحر أو يؤذي الناس بهذه الأعمال ما جزائه؟ وهل من يُصاب بالسحر يُثاب على ما يحدث له؟ مؤكدًا أن السحر من أكبر الكبائر، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، لما فيه من إفساد في الأرض وأذى للناس وتعدٍ على حرماتهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، خلال لقاء تلفزيوني ، أن القرآن الكريم بيّن خطورة هذا الفعل، مشيرًا إلى أن السحر يُعد من صور الإفساد التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن من يرتكبه يقع في إثم عظيم.

وأشار إلى أن من يُبتلى بمثل هذه الأمور ويصبر عليها ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن الشفاء بيده وحده، فإن له أجرا عظيما وثوابا كبيرا عند الله، داعيا الله أن يحفظ جميع المسلمين من كل سوء وبلاء.

وأضاف أن المصاب بالسحر يُثاب على صبره واحتسابه، خاصة إذا حافظ على علاقته بالله ولم ينصرف إلى طرق محرمة أو يلجأ لغير الله، مؤكدًا أن الثبات في مثل هذه الابتلاءات من أعظم أسباب الأجر.

وأكد أهمية التمسك بالعبادات، من الصلاة والمحافظة على الوضوء، والمواظبة على أذكار الصباح والمساء، والإكثار من ذكر الله والدعاء، مشيرًا إلى أن ذلك كله من أسباب رفع البلاء وتفريج الكرب، وأن القرب من الله هو الطريق الحقيقي للخلاص من هذه الابتلاءات.

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

حرب على الكاتيل

"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

شقق الاسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الموعد وخطوات التقديم والشروط

الفنان محسن منصور

محسن منصور لصدى البلد: شخصيتي في "اتنين غيرنا" مركبة وجذبتني

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تامر كروان

تامر كروان يفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية فى رمضان 2026

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

