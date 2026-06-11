تشكيل مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

أعلنت المكسيك وجنوب أفريقيا عن التشكيلة الرسمية في المواجهة التي ستجمعهما، مساء اليوم الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في 3 دول لأول مرة بالتاريخ في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويحتضن ملعب أزتيكا مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في العاشرة مساء اليوم بافتتاح كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026، برفقة كوريا الجنوبية والتشيك.

تشكيل المكسيك في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: راؤول رنجل.

خط الدفاع: خوسيه أورتيز، جون فاسكيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس.

خط الوسط: برايان جوتيريز، إريك ليرة، ألفارو فيدالجو.

خط الهجوم: خوليان كينيونيس، راؤول خيمينيز، روبرتو ألفارادو.

تشكيل جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، إيم أوكون، مبكيزيلي مبوكازي، نكوسيناثي سيبسي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثول، جايدن آدامز

خط الهجوم: لايلي فوستر، إقرام راينرز.