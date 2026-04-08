موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
بدرية طلبة تحذر من تجاوزات السوشيال ميديا: مفيش حد فوق القانون
وزير الطيران يستقبل نواب البرلمان لتعزيز آليات العمل المشترك وتطوير المنظومة
علم ابنك السواقة.. أحدث 5 سيارات للأطفال من ماركات عالمية
تحذير من "الأرصاد": شبورة كثيفة وأمطار تضرب البلاد غدا
سعر سبيكة الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء
رسمياً.. شكل الجنيه الجديد و الـ2 جنيه المعدن في مصر
حدث في دولة عربية.. الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو تعدي شخص على طفلة
البترول: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61%
عضو خارجية الشيوخ: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران انتصار للدبلوماسية المصرية
الدوما الروسي: محطة الضبعة امتداد للتعاون بين القاهرة وموسكو منذ بناء السد العالي
حزب الله: عدوان إسرائيل على لبنان محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
ديني

أمين الفتوى يحذر من هذا الأمر عند الزواج .. ويقدم هذه النصيحة

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العادات المادية والمطالبات المالية أصبحت تضغط بشكل واضح على معيار الدين والخلق في اختيار الزوج، مشيراً إلى أن كثيراً من أولياء الأمور يظنون أن تأمين مستقبل بناتهم يكون فقط بالأموال، وهو تصور غير دقيق يخالف مقاصد الشريعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن المغالاة في المهر قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مستشهداً بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل قد يثقل صداق زوجته حتى يكون ذلك سبباً في كراهية داخل نفسه، حيث يشعر أنه تحمّل ما لا يطيق من أعباء وديون في سبيل الزواج.

وأضاف أن هذا الضغط المادي على الشباب قد يتحول بعد الزواج إلى نفور أو مشكلات داخل الأسرة، مؤكداً أن المحبة الحقيقية تبدأ من التيسير لا التعسير، وأن كلما كان الزواج ميسراً كان أقرب إلى الاستقرار والنجاح.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لم تضع حداً معيناً للمهر، لا في الحد الأدنى ولا الأقصى، وأن تحديد أرقام ثابتة أو إلزام الناس بمبالغ معينة يخالف طبيعة الشريعة التي راعت اختلاف أحوال الناس بين الغنى والفقر، محذراً من أن تحويل المهر إلى وسيلة للفخر والتباهي يفرغه من معناه الحقيقي كتكريم للمرأة.

وأكد أن المهر حق خالص للزوجة لا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها التام، مستشهداً بقوله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً"، لافتاً إلى أن كتابة جزء من المهر أو الذهب في قائمة المنقولات أمر جائز إذا تم بالتراضي بين الطرفين، لأن الزواج في الأساس قائم على الاتفاق والتفاهم بين الجميع.

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

