بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

احتفالاً بأجواء وأعياد الربيع، طرحت المطربة جنات أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "أنت صح"، في أغنية منفردة "سينجل" تهديها لجمهورها في هذا الموسم المميز.



وتعاونت جنات في أغنيتها الجديدة مع نخبة من صناع الموسيقى، حيث من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ووضع ألحانها كريم نيازي، و التوزيع الموسيقي يوسف حسين. وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد علاء الجندي

وتحمل الأغنية طابعاً رومانسياً، حيث تقول كلماتها:

ليه.. ليه جيت في بالي.. ما هو فات ليالي كتيرة كان كان.. قلبي ناسي.. كان فضيناها السيرة آه.. آه قلبي فاكر.. اللي انت في غيابك ناسيه قال قال.. قلبي فاكر.. إن انت بعدك عادي فات فات.. عمر وادي.. لسه مكانك فاضي ياه.. ياه.. ده اللي باقي.. ماعرفش شكله فـ بعدك إيه

وتأتي هذه الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الفني والنجاح الكبير الذي تعيشه جنات، خاصة بعد ألبومها الغنائي الأخير "ألوم على مين" الذي أطلقته في أواخر صيف عام 2025. وقد ضم الألبوم تسع أغنيات متنوعة حققت انتشاراً واسعاً، حيث نجحت أكثر من نصف أغنياته في حجز مكانها ضمن قوائم الأكثر تداولاً (التريند) عبر منصتي "يوتيوب" و"إكس" في العديد من البلدان العربية