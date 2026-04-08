الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

عبد الفتاح تركي

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. تزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الآتية بمعرفة موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن قرب طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان المدعوم، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن الشروط والأسعار وأماكن الطرح، في ظل الإقبال الكبير على هذه المشروعات التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل .

وتأتي هذه الطروحات في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة ونظم سداد ميسرة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لشريحة واسعة من المجتمع .

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أعلنت وزارة الإسكان أنه من المقرر فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد موعد دقيق حتى الآن، وهو ما زاد من حالة الترقب بين المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن هذه المشروعات .

ومن المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع تنوع الوحدات المطروحة بين الجاهزة للتسليم الفوري والوحدات التي سيتم تسليمها خلال فترة زمنية محددة .

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي 2026، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه .

تشمل الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الدائم فقط، حيث يؤدي أي تغيير في الغرض إلى استرداد الوحدة .

كما يشترط عدم الاستفادة السابقة من تمويل عقاري أو الحصول على وحدة سكنية أو أرض من الدولة، بالإضافة إلى ضرورة التقديم في نفس المحافظة التي يرغب المتقدم في الحصول على وحدة بها .

وفيما يتعلق بالدخل، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3500 جنيه، ولا يزيد عن 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للمتزوج، مع التأكيد مرة أخرى على شرط عدم الاستفادة السابقة من أي دعم سكني .

أماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتنوع أماكن الوحدات المطروحة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، حيث تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات والمدن الداخلية، مثل محافظات المنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط والمنوفية والأقصر، إلى جانب بعض المناطق في محافظة الجيزة مثل العياط .

وتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 200 ألف و350 ألف جنيه، بينما يتراوح مقدم الحجز من 25 ألف إلى 50 ألف جنيه، مع أقساط شهرية تبدأ من 750 جنيهًا وتصل إلى 1300 جنيه لمدة 20 سنة .

كما تشمل الطروحات وحدات ضمن الإسكان الأخضر، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، وتقع في مدن أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والسادات والمنيا الجديدة، بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب .

ويبلغ سعر هذه الوحدات نحو 900 ألف جنيه، مع أقساط شهرية تتراوح بين 3800 و4 آلاف جنيه لمدة 20 سنة، ما يوفر خيارات متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين .

مشروع سكن لكل المصريين 2026

تتضمن الطروحات أيضًا وحدات ضمن مشروع سكن لكل المصريين، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، وتتوفر في عدد من المدن الجديدة، مثل أسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة رشيد الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة .

ويبلغ مقدم الحجز لهذه الوحدات 50 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعارها بين 750 ألف و850 ألف جنيه، ما يعكس تنوعًا في مستويات الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين .

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 إلكترونيًا

يمكن للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تبدأ العملية بإنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة .

بعد ذلك يتم استكمال استمارة الحجز بكافة المعلومات، ثم سداد مقدم الحجز باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، لضمان تسجيل الطلب بشكل رسمي .

وفي الخطوة الآتية يتم رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات إثبات الدخل، مع ضرورة تقديم إيصالات سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية عبر مكاتب البريد .

وأخيرًا يتم متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني حتى إعلان النتيجة النهائية، ومعرفة موقف التخصيص للوحدة السكنية .

إقبال متوقع على الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

من المتوقع أن يشهد الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026 إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في ظل التسهيلات المقدمة من الدولة سواء في الأسعار أو أنظمة السداد، وهو ما يجعل هذه المشروعات من أهم الفرص السكنية المتاحة حاليًا .

كما تعكس هذه المبادرات التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي .

