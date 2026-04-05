طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. تستعد وزارة الإسكان للإعلان عن طرح جديد ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، في خطوة ينتظرها عدد كبير من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة ونظم سداد ميسرة، خاصة في ظل استمرار المبادرات الحكومية لتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات.

يأتي الطرح الجديد ليشمل نحو 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي 2026، والتي تتضمن الإسكان الأخضر ومبادرة سكن لكل المصريين، ما يعكس توجه الدولة للتوسع في توفير وحدات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 عبر المنصات الرسمية

كشفت وزارة الإسكان أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إتاحة كراسة الشروط والتقديم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى منصة مصر العقارية.

ومن المتوقع أن يشهد الطرح إقبالًا كبيرًا فور الإعلان عنه، في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية المدعومة، ما يجعل متابعة المنصات الرسمية أمرًا ضروريًا للراغبين في التقديم.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي 2026، والتي جاءت على النحو الآتي:

يشترط التقديم في نفس المحافظة المطلوب بها الوحدة السكنية، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الدائم فقط، حيث يؤدي أي تغيير في الغرض إلى استرداد الوحدة.

كما يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من تمويل عقاري أو حصل على وحدة سكنية أو أرض من الدولة، ويشترط أن يكون مصري الجنسية، ويتراوح عمره من 21 إلى 50 عام.

وفيما يتعلق بالدخل، يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 3500 جنيه، ولا يزيد عن 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألف جنيه للمتزوج، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وفق الضوابط المحددة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تتطلب عملية التقديم تجهيز عدد من المستندات الرسمية لضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح، وتشمل هذه الأوراق صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة، بالإضافة إلى طابعة معاش من التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات.

كما تشمل المستندات مستند النفقة للمطلقات، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء وقيد عائلي، مع ضرورة تقديم شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، وسجل تجاري أو بطاقة ضريبية إن وجدت.

ويجب أيضًا تقديم شهادة تأمينات اجتماعية أو بطاقة نقابية، ومستندات تثبت أي دخل إضافي مثل العمل الإضافي أو الإيجارات أو الأرباح التجارية أو الودائع البنكية، إلى جانب شهادة إثبات الدخل الشهري مختومة من جهة العمل للزوج والزوجة إن وجد.

وتتضمن الأوراق كذلك إيصال مرافق حديث للكهرباء أو الغاز أو المياه، وفي حالة ذوي الإعاقة يتم تقديم مستند حديث من المجالس الطبية المتخصصة لعامي 2025 و2026، بالإضافة إلى استمارة الحجز والإقرار من كراسة الشروط موقعين بخط اليد، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

تفاصيل أسعار ومساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات والمدن الداخلية، مثل المنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط والمنوفية والأقصر، بالإضافة إلى بعض المناطق في محافظة الجيزة مثل العياط.

ويتراوح سعر هذه الوحدات ما بين 200 ألف جنيه و350 ألف جنيه، بينما يتراوح مقدم الحجز من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع قسط شهري يبدأ من 750 جنيهًا ويصل إلى 1300 جنيه لمدة 20 سنة.

تفاصيل الإسكان الأخضر ضمن شقق 2026

يشمل الطرح وحدات ضمن مشروع الإسكان الأخضر، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، وتتواجد في مدن مثل أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والسادات والمنيا الجديدة.

وتبلغ مساحة الوحدات 90 مترًا كاملة التشطيب، ويصل سعر الوحدة إلى 900 ألف جنيه، فيما يتراوح القسط الشهري بين 3800 جنيه و4 آلاف جنيه لمدة 20 سنة.

مشروع سكن لكل المصريين ضمن الطرح الجديد

يتضمن الطرح أيضًا وحدات ضمن مشروع سكن لكل المصريين، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، وتتواجد في مدن مثل أسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة رشيد الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة و175.

ويبلغ مقدم الحجز في هذه الوحدات 50 ألف جنيه، فيما تتراوح الأسعار بين 750 ألف جنيه و850 ألف جنيه، ما يوفر خيارات متعددة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.

إقبال متوقع على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المتوقع أن يشهد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 إقبالًا واسعًا، خاصة مع تنوع المشروعات والأسعار ونظم السداد، إلى جانب انتشار الوحدات في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة.

ويمثل هذا الطرح فرصة حقيقية للراغبين في امتلاك وحدة سكنية مدعومة بشروط ميسرة، ما يعزز من أهمية الاستعداد الجيد للتقديم ومتابعة الإعلان الرسمي فور صدوره لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة.