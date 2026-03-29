ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟

يترقب عدد كبير من المواطنين، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين 8، في العديد من المدن ويأتي هذا الطرح لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالطرح الجديد

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الإلكتروني هــــنـــــا.

ـ إنشاء حساب خاص على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

ـ الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

ـ سداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتبلغ لكل العملاء 350 جنيها، إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

ـ سداد مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2026

جاءت الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد، كالتالي:

ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة (سارية).

ـ قسيمة زواج كمبيوتر.

ـ شهادات ميلاد الأولاد كمبيوتر.

ـ قيد عائلي مميكن.

ـ استمارة الحجز والإقرار.

ـ عقد إيجار + إيصال مرافق (إن وجد).

ـ مفردات مرتب للزوج والزوجة (أو إقرار بعدم العمل).

- شهادة دخل من محاسب قانوني (للعمل الحر).

ـ سجل تجاري + بطاقة ضريبية (لأصحاب النشاط).

ـ كارنيه نقابة (مهندس ـ محامي ـ دكتور…).

ـ كارنيه خدمات متكاملة (ذوي الهمم).

ـ رخصة قيادة (للسائقين).

الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

ـ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.

ـ عدم استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

- الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي و متوسطي الدخل.

الفئات غير المستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026

وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هناك فئات غير مستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026، لعدم تتطابق شروط الحجز عليهم، وهي:

ـ المواطنين الاقل عمرا من 21 عاما.

ـ المواطنين الذين لم يحملوا الجنسية المصرية.

ـ المواطنين أصحاب الأعمار أكثر من 50 عاما.

ـ المواطنين الذين لديهم محل إقامة غير المدينة المتقدمين للحجز عليها.

ـ الأسر او الأشخاص الذين تقدموا من قبل واستفادوا من حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطروحات السابقة.