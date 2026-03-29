قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالزمالك: لم يحدث أي تفاوض مع أحمد قندوسي
تقلبات حادة في أسواق الفضة خلال الأسبوع الماضي
ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟
مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود
وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تُسند إليها | فيديو
الكرملين: روسيا لم تحسم قرارها بشأن مجلس السلام في غزة
قرر الابتعاد.. شوبير يكشف موقف الخطيب من التطورات الأخيرة في الأهلي
"ملاحة الأردن": 4000 دولار رسوم الشحن للحاوية بعد إغلاق مضيق هرمز.. وموانئ البحر الأحمر بدائل رئيسية
أبو الغيط: أي عربي يعتز بعروبته لا يمكنه قبول الاعتداءات الإيرانية تحت أي ذريعة
الكونغو الديمقراطية تعلن حالة تأهب بسبب خطر تلوث إشعاعي في مواقع التعدين
توقيت حسّاس .. كاتب صحفي: الاجتماع الرباعي فرصة للسلام في المنطقة لكنه لن يخرج باتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟

الإسكان الاجتماعي 2026
الإسكان الاجتماعي 2026
خالد يوسف

يترقب عدد كبير من المواطنين، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين 8، في العديد من المدن ويأتي هذا الطرح لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالطرح الجديد

ـ أن يكون مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ـ يشترط عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

ـ الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي.

ـ يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيه.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الإلكتروني هــــنـــــا.

ـ إنشاء حساب خاص على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

ـ الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

ـ سداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتبلغ لكل العملاء 350 جنيها، إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل.

ـ سداد مقدم جدية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2026

جاءت الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد، كالتالي:

ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة (سارية).

ـ قسيمة زواج كمبيوتر.

ـ شهادات ميلاد الأولاد كمبيوتر.

ـ قيد عائلي مميكن.

ـ استمارة الحجز والإقرار.

ـ عقد إيجار + إيصال مرافق (إن وجد).

ـ مفردات مرتب للزوج والزوجة (أو إقرار بعدم العمل).

- شهادة دخل من محاسب قانوني (للعمل الحر).

ـ سجل تجاري + بطاقة ضريبية (لأصحاب النشاط).

ـ كارنيه نقابة (مهندس ـ محامي ـ دكتور…).

ـ كارنيه خدمات متكاملة (ذوي الهمم).

ـ رخصة قيادة (للسائقين).

الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جاءت الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

ـ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين فيها.

ـ عدم استفادة المتقدم أو أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من مبادرات الإسكان الاجتماعي السابقة أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الوزارة.

- الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري الذي يقره صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودي و متوسطي  الدخل.

الفئات غير المستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026

وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هناك فئات غير مستحقة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026، لعدم تتطابق شروط الحجز عليهم، وهي:

ـ المواطنين الاقل عمرا من 21 عاما.

ـ المواطنين الذين لم يحملوا الجنسية المصرية.

ـ المواطنين أصحاب الأعمار أكثر من 50 عاما.

ـ المواطنين الذين لديهم محل إقامة غير المدينة المتقدمين للحجز عليها.

ـ الأسر او الأشخاص الذين تقدموا من قبل واستفادوا من حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطروحات السابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

رحيل أسطورة في أنفيلد

بعد 9 سنوات داخل قلعة انفيلد.. أين يتجه صلاح خلال الفترة القادمة؟

أزمة مصر للطيران

مشهد يثير الجدل .. ويشعل أزمة بمصر للطيران

سحب لقب أمم إفريقيا 2023 من السنغال

مدرب السنغال يُسلم كأس أفريقيا للقوات المسلحة لتأمينها في داكار

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد